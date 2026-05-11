La "puñalada" que Deborra-lee Furness siente de su ex Hugh Jackman: "Una traición profundamente dolorosa"

Aunque va para 3 años que Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness se separaron, parece que el dolor sigue estando presenten. Y es que, mientras el actor de Lobezno ha rehecho su vida con la actriz Sutton Foster, la australiana parece que todavía no ha encontrado otro amor.

Recientemente Jackman acudió con Foster a la Met Gala, siendo su debut como pareja en ese evento. Una gala a la que siempre solían asistir Deborra y Hugh cuando estaban juntos. Por ello, que ahora haya ido con Sutton ha sido muy doloroso para Furnness, dice una fuente a New Idea.

Hugh Jackman y su novia Sutton Foster en la Met Gala 2026 | Reuters

"A Deb le habían advertido que Hugh aparecería con Sutton, pero aun así fue como una puñalada en el corazón verlos allí", empieza diciendo.

"Esta era la 'gran noche' del año para ella y Hugh, y estaban allí uno al lado del otro, igual que Sutton hoy, hace tan solo cuatro años", dice sobre la última vez que fueron juntos.

"Eran asiduos a la Gala del Met y era una de sus salidas nocturnas favoritas. De hecho, cuando se separaron, acordaron alternar la asistencia a la Gala del Met, pero eso fue antes de que nadie supiera de Sutton", continúa.

Hugh Jackman y su mujer, Deborra-Lee | Getty Images

"El año pasado, cuando parecía que Hugh quería llevarse a Sutton, Deb dio a entender que podría ir, pero al final simplemente no pudo afrontarlo", añade la fuente.

"Se rumoreaba que lo hizo solo para bloquear a Hugh y Sutton, pero no es cierto. Simplemente tenía demasiados recuerdos dolorosos".

"Una parte de ella esperaba que él volviera a estar soltero, así que le duele aún más que Hugh esté tan dispuesto a borrar sus históricas noches de fiesta con nuevos recuerdos".

"Deb está superando bien lo que fue una traición profundamente dolorosa, pero ver a Sutton sonriendo del brazo de Hugh duele", termina diciendo.