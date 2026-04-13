La nueva "pesadilla" entre Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness que lo vuelve a complicar todo: "Hay demasiado en juego"

Después de un complicado divorcio parecía que Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness habían llegado a un entendimiento dejando a un lado "el odio y la ira" pero, ahora, la situación ha vuelto a ponerse tensa.

El motivo se debe a que están tenido mucho problemas para vender su apartamento en Nueva York, algo que les está provocando muchas pérdidas económicas.

"Se suponía que vender este lugar sería sencillo, pero se ha convertido en una pesadilla porque hay mucho dinero en juego y no logran deshacerse de él", revela una fuente al medio National Enquirer.

"Ya han rebajado el precio, lo cual requirió muchas idas y venidas porque no se ponían de acuerdo sobre cuánto bajarlo", continúa diciendo.

Para explicar que este hecho ha provocado que se abran viejas heridas: "Hay muchas acusaciones mutuas sobre quién impulsó la compra en primer lugar y quién es responsable del lío en el que se encuentran ahora".

Hugh Jackman y su mujer, Deborra-Lee | Getty Images

"Cuando finalizaron el divorcio, parecía que por fin estaban listos para dejar atrás todo el enfado, pero las cosas están empezando a caldearse de nuevo", , continúa la fuente.

"Esto no es algo que puedan ignorar. Hay demasiado en juego económicamente, y si no logran ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la propiedad, es muy probable que terminen teniendo que litigar a través de abogados. Es un gran lío y cada día que pasa sin venderla pierden dinero", concluye.

Hugh Jackman y Deborra-Lee Furness estuvieron juntos 27 años y tienen 2 hijos en común. Tras su divorcio el actor ha rehecho su vida con la también actriz Sutton Foster. Mientras que de Deborra no se sabe mucho sobre su vida privada.