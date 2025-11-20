Nicole Kidman encuentra un gran apoyo en este reconocido actor tras su separación de Keith Urban

El pasado 29 de septiembre se anunció la separación de Nicole Kidman y Keith Urban y un día después se confirmó que la actriz había solicitado el divorcio al cantante. Desde entonces, ninguno de ellos ha hecho ninguna declaración directa al respecto.

Mientras Urban continúa con su gira mundial, Kidman también ha aparecido públicamente en eventos por trabajo, como cuando asistió con sus hijas a la Semana de la Moda en París donde comunicaron que era la nueva embajadora de la firma Chanel.

Casi dos meses después de conocerse la ruptura, una fuente cercana a la actriz ha revelado que un actor de renombre en Hollywood estaba siendo su gran apoyo en este momento gracias a las llamadas diarias que mantienen.

Se trata de Russell Crowe y la fuente ha asegurado que "son solo amigos": "Él se preocupa mucho por ella porque sabe que su matrimonio lo era todo para ella".

Russell Crowe | Cordon Press

"Ella valora mucho tener la perspectiva de un hombre y está muy agradecida", ha aclarado.

La fuente ha insistido en que no hay "nada romántico" entre ellos. Además, el actor de Gladiator mantiene una relación desde hace cinco años con la empresaria y actriz Britney Theriot, quien es casi 30 años más joven que él.

Nicole y Russell coprotagonizaron la película Identidad Borrada en 2018, pero su amistad se remonta muchos años atrás, en los años 90, cuando se conocieron en una fiesta de Naomi Watts.

Además, durante la promoción de su película, la actriz de Big Little Lies declaró al Courier Mail: "Siento un enorme cariño por él porque hemos sido amigos prácticamente toda la vida. Creo que es admirable cómo se logra mantener una amistad a lo largo de los años, década tras década".