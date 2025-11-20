El descomunal contrato millonario de Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel para Frozen 3 y 4 que bate récord en Disney

Frozen llegó a los cines como una tempestad de nieve dispuesta a arrasar con todo. Y vaya si lo consiguió. La primera entrega recaudó más de mil millones de dólares y se convirtió, en su momento, en la película de animación más taquillera de la compañía. Ante tal éxito, no es extraño que Disney anunciara su secuela que, en 2019, le robó el puesto a su antecesora para situarse en la cima.

Lejos de "soltar" la franquicia, la Casa del Ratón vio claro que todavía quedaban historias por contar en este universo helado. En 2023, el director ejecutivo de Disney Bob Iger anunció que la tercera entrega de la franquicia ya estaba en desarrollo. De hecho, no bastante con eso, confirmó que también se había planeado una cuarta parte.

Así, Frozen pasó directamente al palmarés del estudio al ser la única saga que habría estrenado una trilogía en cines (Pixar sigue sus propias reglas). No obstante, esta apuesta por continuar las aventuras de Elsa y compañía dista mucho de ser una jugada barata.

Elsa en 'Frozen 2' | disney

Kristen Bell, Josh Gad e Idina Menzel vuelven para las nuevas entregas y lo han hecho con un precio muy alto. El reparto principal acaba de firmar un contrato de más de 60 millones cada uno por prestar sus voces de nuevo a Elsa, Olaf y Anna respectivamente. Lo cual, según ha recogido The Wrap, se presenta como uno de los acuerdos más caros en la historia de Disney.

Fuentes internas revelaron que los contratos de la secuela rondaron los 15 millones de dólares; por lo que hablamos de unas cifras considerablemente mayores a las firmadas hasta el momento. Sin embargo, los actores no recibirán el capital en el acto, sino que tendrán un pago inicial de 20 millones, mientras el resto irá llegando con el paso del tiempo.

Ahora bien, esto no es todo. Y es que las estrellas de Frozen también percibirán bonificaciones en función del éxito que cosechen las películas en taquilla. Por lo que, si la recaudación de la Frozen 3 y Frozen 4 es similar a la de las anteriores entregas, los actores podrían situarse automáticamente entre los mejor pagados de Disney.

Frozen | Gtres

La tercera parte de Frozen llegará a los cines el 24 de noviembre de 2027, más de 14 años después de la cinta original. Por su parte, Frozen 4 todavía no tiene una fecha de estreno oficial; pero, teniendo en cuenta que se están desarrollando de manera conjunta, el tiempo de espera entre ambas será presumiblemente mucho más corto.

Hay Reino Helado para rato y los fans de la franquicia ya cuentan los días (años, más bien) para volver a dejarse el pulmón con cada canción.