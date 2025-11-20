Kevin Spacey confiesa que "no tiene hogar" 8 años después de los escándalos de agresión sexual

Kevin Spacey fue uno de los primeros integrantes de la industria de Hollywood a los que salpicó el movimiento #MeToo. Si bien todo arrancó con las acusaciones a Harvey Weinstein, el actor Anthony Rapp no tardó en levantar la voz y alegar que, cuando él tenía 14 años, el intérprete se abalanzó sobre él con intenciones sexuales. Desde entonces, muchas otras personas se han pronunciado en contra del protagonista de Sospechosos habituales y su carrera se vio interrumpida de inmediato.

Fue automáticamente despedido de House of Cards y la producción de Todo el dinero del mundo de Ridley Scott borró por completo su trabajo para sustituirlo por Christopher Plummer. Todo esto sucedió en 2017 y, a partir de ese momento, Spacey comenzó a enfrentar todas las batallas legales que se abrieron ante él.

Kevin Spacey en 'House of Cards' | Netflix

En 2023, el actor fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en Reino Unido, puesto que no se pudo demostrar la culpabilidad. Lo mismo sucedió con la demanda civil de Rapp en Estados Unidos, así como el cargo penal del que se le acusaba en Massachusetts por agresión sexual a un joven, que se vio desestimado por falta de pruebas. Otra de las desestimaciones se produjo en Los Ángeles en 2019, dado que el demandante falleció de causas naturales, tras haberlo acusado de agresión sexual.

Después de que ningún tribunal hubiera podido probar su culpabilidad, Spacey comenzó a reconstruir su carrera profesional y poco a poco ha tenido apariciones públicas como ha sucedido en festivales. De hecho, tiene ya cuatro nuevos proyectos en marcha que verán la luz el próximo año; mientras que este mismo 2025 ha estrenado su última película, 1780.

Kevin Spacey en Cannes | Cordon Press

Durante una entrevista reciente, el actor ha comentado cuál es su estado actual. "Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo", dice, dejando claro que su carrera como actor vuelve a ser fructífera. Aunque no ha perdido la oportunidad de mostrar su disconformidad con esta situación: "Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar".

De igual modo, ha explicado que su situación económica"no es buena", aunque "nunca llegó" a la quiebra. Unas pérdidas financieras que achaca a todos los procesos judiciales en este tiempo: "Los costes durante estos últimos siete años han sido astronómicos".

Kevin Spacey en Cannes | Gtres

"He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos", continúa antes de dejar entrever que su cancelación no ha supuesto el final de su trayectoria: "De una forma extraña, siendo que he vuelto al punto de partida". Mostrándose así optimista sobre su futuro: "Todo está guardado y espero que, en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo", según ha recogido The Telegraph.

Si bien Kevin Spacey estaría volviendo sutilmente al mundo del cine, la realidad es que el pasado febrero surgió una nueva demanda civil en su contra. Las absoluciones penales recibidas indican que jamás se pudo probar la culpabilidad "más allá de toda duda razonable"; sin embargo, en términos civiles, las reclamaciones de daños siguen otra vía diferente. Por lo que, a pesar de que cada vez esté más presente en la industria, esto no significa que su historial haya quedado impoluto; teniendo todavía cuentas pendiente con los tribunales de Reino Unido.