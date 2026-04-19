Nicole Kidman desvela cómo se enteró de la muerte de su madre justo antes de recibir la Copa Volpi: "Quedé completamente devastada"

La edición del Festival de Venecia de 2024 quedará siempre en la memoria de Nicole Kidman ya que la actriz vivió uno de los grandes momentos de su carrera poco antes de recibir uno de los golpes más duros.

Poco antes de recibir la Copa Volpi, el premio a Mejor actriz del prestigioso certamen, por Babygirl, la intérprete se enteró de la muerte de su madre, Janelle Ann. Por ello, la estrella australiana decidió no acudir a la gala de clausura ni recoger su galardón y regresó desolada de vuelta a su casa.

Nicole Kidman junto a su madre, Janelle Ann, en 2018 | Getty Images

Un año y medio más tarde, Kidman ha reflexionado sobre este devastador momento durante una conversación con Hoda Kotb en HISTORYTalks. La actriz ha recordado cómo estaba experimentando una "enorme euforia" hasta que recibió la trágica noticia: "Estaba a punto de subir al escenario cuando me enteré de que mi madre había muerto. Volví inmediatamente a mi habitación en Venecia, me metí en la cama y quedé completamente devastada. Pensé: 'No sé cómo voy a seguir adelante ni cómo voy a funcionar ahora'. Ella era una parte fundamental de mi vida".

Nicole Kidman en el Festival de Venecia | Getty Images

"Recuerdo subirme a una barca en el canal, literalmente de noche, intentando encontrar el camino al aeropuerto, y luego darme la vuelta y pensar: 'No puedo hacer esto'", contó según ha recogido People. "Después volví a la cama. Y estaba sola. Mi marido no estaba, mis hijos no estaban. Estaba allí para ganar un premio, lo cual debería haber sido algo maravilloso. Ese es el contraste de la vida", señaló.

"Ella provenía de una época en la que no recibió el asesoramiento profesional que le hubiera gustado", explicó Nicole sobre las lecciones de vida que aprendió de su madre. "Nos crio, apoyó a mi padre, lo ayudó a obtener su doctorado. Básicamente, se dedicó a su familia y no tuvo la carrera que le hubiera gustado tener. Era excepcionalmente inteligente".

De hecho, fue su madre la que convenció a Nicole de no retirarse de la actuación tras cumplir los 40 y comenzarle a escasear los papeles.

"Me había mudado a Nashville, estaba embarazada, tenía a mi hija y estaba a punto de jubilarme", recordó. "Mi madre me decía: 'Tienes que seguir dando todo de ti. No te rindas del todo. Llevas haciendo esto desde pequeña, es parte de tu esencia'". Y gracias a Dios que dijo eso", desveló Nicole.