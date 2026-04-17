Avance en exclusiva de Turno de noche: Joe Keery deja atrás los demogorgons en una gamberrada divertidísima junto a Liam Neeson

El próximo 22 de abril llega a los cines Turno de noche, una cinta que mezcla acción, comedia y ciencia ficción en todo un cocktail explosivo.

Joe Keery, de la popular serie de Netflix Stranger Things, Georgina Campbell, protagonista del fenómeno Barbarian de Zack Cregger (Weapons) y Liam Neeson, que acaba de demostrar al mundo su gran vis cómica con Agárralo como puedas, protagonizan esta entretenida historia de ciencia ficción donde dos empleados de un almacén deberán sobrevivir al turno de noche más salvaje de sus vidas.

Completan el reparto la nominada al Oscar Lesley Manville (El hilo invisible), la ganadora del Oscar Vanessa Redgrave (Julia) y Sosie Bacon (Smile).

En el avance en exclusiva que puedes ver más arriba, descubre a Joe Keery sincerándose sobre sus problemas de autoestima ante el personaje de Georgina Campbell, desplegando toda su simpatía y carisma en su versión más divertida.

Producida por el responsable de la exitosa saga Zombieland, Gavin Polone, Turno de noche es la adaptación cinematográfica de la novela de culto Bajo cero, escrita por el aclamado guionista David Koepp (Misión imposible, Parque Jurásico, Spider-Man). Él mismo se encarga del guion de la película. La dirección recae en Jonny Campbell, cineasta versado en la ficción televisiva británica, con galardonados títulos a sus espaldas como Drácula, In the flesh y Eric & Ernie.

Sinopsis

Dos jóvenes empleados de un almacén (Joe Keery y Georgina Campbell) tendrán que sobrevivir al turno de noche más salvaje de sus vidas cuando un hongo mutante se escape de una instalación sellada, destruyendo todo a su paso. Con la ayuda de un veterano agente del pentágono (Liam Neeson), los trabajadores deberán salvar a la humanidad de su inminente extinción.