El hijo de Caroline Kennedy revela la reacción de su madre tras verse en Love Story: "Es una serie estúpida"

La serie de Ryan Murphy, Love Story, sobre la relación entre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette antes de su muerte en julio de 1999, sigue dando de qué hablar.

Ahora, quien se ha pronunciado ha sido Jack Schlossberg, el hijo de Caroline Kennedy y único nieto vivo del que fuera presidente de Estados Unidos John F. Kennedy.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette I Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly en Love Story | Getty I Disney+

El candidato al Congreso por Nueva York ha asistido al podcast Next Question con Katie Couric donde ha revelado que puso una parte de la serie a su madre, concretamente de la interpretación de Grace Gummer, la hija de Meryl Streep quien encarna al personaje de Caroline.

"Le enseñé a [mi madre] un vídeo de ella y nos reímos muchísimo", explica. "La persona estaba histérica y nosotros nos reíamos a carcajadas, como si así actuara mi madre".

"Tengan en cuenta que puede ser entretenido, pero es ficción", quiere aclarar sobre cómo reflejan la historia. "Quiero dejar claro que no tengo ningún problema con quienes disfrutaron o vieron la serie. Me alegro", dijo Schlossberg.

"Mi tío John era genial, y no me sorprende que la gente, al recordar quién era, quiera vestirse como él y ser como él. Era increíble", comenta.

"Mi problema es que nuestro país y mi familia tenemos muchos problemas serios; no somos solo celebridades o íconos. Somos servidores públicos… Era una persona muy seria, así que ficcionalizar y sensacionalizar su vida amorosa sin dar crédito a las cosas serias que hizo es inaceptable".

"Vistieron a mi padre con un traje a cuadros. Mi padre es el hombre más elegante que he conocido, así que es gracioso. Las dos personas más amables y dignas del mundo, que no hacen más que ayudar a los demás, sí, [no fueron retratadas favorablemente]. Da igual, ¿a quién le importa? [Es una] serie estúpida".