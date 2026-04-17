PRÁCTICAMENTE MAGIA 2
Sandra Bullock necesitaba "cuidarse" junto a sus hijos para sanar la muerte de su novio antes de volver
Sandra Bullock ha reaparecido tras la muerte de su novio Bryan Randall en la CinemaCon para presentar Prácticamente Magia 2. La actriz tuvo que tomarse un tiempo para sanar y cuidar de sus hijos.
Publicidad
El novio de Sandra Bullock, el fotógrafo y modelo Bryan Randall fallecía en agosto de 2023 a los 57 años tras ser diagnosticado de ELA 3 años antes.
Ahora, Sandra Bullock ha reaparecido después de un tiempo alejada de todo para presentar la secuela de Prácticamente Magia, película que ha presentado junto a Nicole Kidman en la CinemaCon en Las Vegas.
"Después de todo lo que pasó con Bryan, necesitaba tiempo para cuidarse", explica una fuente a People sobre Bullock.
"Pasó mucho tiempo recuperándose, estando con sus hijos y en casa. Necesitaba asegurarse de que tanto ella como sus hijos estuvieran en las mejores condiciones posibles para que pudiera volver al trabajo".
"Ha estado trabajando en este proyecto durante los últimos años para sacarlo adelante como productora y como actriz, y se está divirtiendo con todo el proceso", comenta sobre su vuelta profesional.
"Tiene un círculo muy unido de amigos leales en la industria que la han apoyado en todo momento. Contar con ese tipo de apoyo ha marcado una gran diferencia", concluye.
Publicidad