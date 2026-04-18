Natalie Portman anuncia por sorpresa su tercer embarazo a los 44 años

La actriz Natalie Portman ha sorprendido a todos al anunciar a través de una entrevista que está embarazada por tercera vez. Aunque este bebé será el primero con su actual pareja el productor de música Tanguy Destable, conocido también como Tepr.

La actriz de Cisne negro, fue madre por primera vez hace 14 años con la llegada de su hijo Aleph, después nació su hija Amalia que actualmente tiene 9 años, ambos junto a su ex marido el coreógrafo Bejamin Millepied de quién se separó en 2024.

Ahora, espera ilusionada junto Tanguy Destable la llegada de este nuevo miembro a la familia. "Tanguy y yo estamos muy emocionados" Así lo contaba a la revista Harper's Bazaar asegurando estar muy agradecida y sentir "que es un privilegio y un milagro".

Hija de un doctor especializado en fertilidad sabe de primera mano lo complicado que puede ser para algunas mujeres ser madre y lo difícil que se torna cuando se superan los cuarenta. "He crecido escuchando lo difícil que era quedarte embarazada" contaba para la revista. "Conozco mucha gente que quiero que lo ha pasado muy mal con esto y quiero ser respetuosa también". Destacaba la actriz que espera su tercer hijo a los 44 años.

La actriz que reside en Francia en la actualidad afirma sentirse bien "Tengo más energía de la que pensaba que tendría" y que este embarazo esta siendo diferente con respecto a los dos anteriores, aunque está practicando natación para seguir fuerte está aprovechando también para pasar mucho tiempo con sus hijos.

En cuanto a su carrera, la actriz estrenó el pasado mes de febrero la comedia The Gallerist, junto a Jenna Ortega. A principios de 2027 llegará una nueva comedia a Netflix, Good Sex, dirigida por Lena Dunham en la que participa junto a Mark Ruffalo, Meg Ryan y Rashida Jones.