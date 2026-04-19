Charlize Theron recuerda la noche en la que su madre mató a su padre para defenderlas: "Sabía que algo malo iba a pasar"

Charlize Theron cuenta con una de las historias de superación más difíciles de Hollywood que la forjó siendo una adolescente que quizás muchos no conocen. En entrevistas pasadas la actriz desveló que sufrió violencia doméstica de su padre hasta que su madre lo mató en defensa propia cuando aún vivían en Sudáfrica.

Ahora, la intérprete ganadora del Oscar ha contado más detalles sobre este episodio tan traumático de su vida y cómo fueron esas intensas horas antes del fatal desenlace.

En una nueva entrevista con The New York Times Magazine, Theron relató el angustioso momento diciendo que su padre, Charles Theron, la amenazó a ella y a su madre, Gerda, en estado de embriaguez, en su casa de Sudáfrica en 1991, cuando ella tenía 15 años.

Charlize Theron en los años 90 en la premiere de 'The Devil's Advocate' | Getty

Todo empezó cuando Charlize entró en casa de su tío sin saludarlo, algo que enfadó mucho a su padre: "Tenía muchísimas ganas de orinar. Así que corrí a la casa para ir al baño, y él lo interpretó como una falta de respeto por mi parte, porque no me detuve a saludar a todos. Es algo muy importante en Sudáfrica, el respeto que se le tiene a los mayores. Y él se puso furioso. Me decía: '¿Por qué no te detuviste? ¿Quién te crees que eres?'".

Al regresar a su casa, Charlize le dijo a su madre: "Creo que deberías alejarte de él. Al salir de esa casa, supe que algo iba mal. Ella también lo sabía".

"Entré en mi habitación, apagué las luces y estaba asustada", ha explicado la actriz, que previamente le pidió a su madre que dijera a su padre que estaba durmiendo para evitar una bronca. "Mi ventana daba a la entrada de la casa, y pude percibir su enfado, frustración o disgusto por la forma cómo entró con el coche. La forma en la que entró en casa aquella noche... No puedo explicártelo. Simplemente sabía que algo malo iba a pasar".

Charlize Theron | Cordon Press

Según ha contado, fue entonces cuando su padre "irrumpió en la casa" disparando a través de las puertas de acero, una violencia que casi era común en las calles en aquella época ya que Sudáfrica "estaba al borde de la guerra civil".

"Disparó a través de las puertas de acero para entrar, dejando muy claro que iba a matarnos. Su hermano también estaba con él. Sabíamos que era grave, así que cuando forzó la primera puerta, mi madre corrió a la caja fuerte a buscar su arma. Entró en mi habitación. Las dos estábamos sujetando la puerta con nuestros cuerpos porque no tenía cerradura. Y él simplemente retrocedió y empezó a disparar a través de la puerta", ha detallado.

"Y lo más increíble es que ni una sola bala nos alcanzó", ha añadido, asegurando que "es una locura si lo piensas". "Pero el mensaje era muy claro: 'voy a mataros esta noche. ¿Crees que no puedo entrar por esta puerta? Ya verás. Voy a ir a la caja fuerte. Voy a buscar la escopeta'".

"Él se dirigió a la caja fuerte, y mi madre abrió la puerta mientras mi hermano seguía allí parado. El hermano corrió por el pasillo, y ella disparó una bala que rebotó siete veces y le dio en la mano. Es algo inexplicable. Luego siguió a mi padre, que para entonces estaba abriendo la caja fuerte para sacar más armas, y le disparó", ha desvelado.

Charlize Theron y su madre durante la entrega de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2005 | Gtres

"Por desgracia, esta no es una historia aislada. Estas cosas ocurren en muchos hogares. Las mujeres reciben un trato muy, muy injusto, incluso en este país. Nadie se toma en serio la situación en la que se encuentran. Y creo que nadie se tomó en serio a mi madre", ha lamentado la actriz de Mad Max: Fury Road.

"Creo que hay que hablar de estas cosas porque así la gente no se siente sola. Nunca había oído hablar de una historia así. Cuando nos pasó, pensé que éramos las únicas. Ya no me atormenta este recuerdo", ha declarado Charlize cobre aquella terrorífica noche.