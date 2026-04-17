ATRESMEDIA celebra su UPFRONT 2026: reivindica el valor de su modelo publicitario líder y presenta innovadoras propuestas para las marcas

ATRESMEDIA, el Grupo audiovisual español líder, ha celebrado su UPFRONT 2026 en el que ha reivindicado el valor de su modelo publicitario, tanto a través de sus principales rostros como de figuras de relevancia en el sector, y ha presentado sus nuevos productos publicitarios para las marcas.

Blackout. Este ha sido el concepto sobre el que ha girado el UPFRONT 2026 con una propuesta que ha sorprendido a todos los asistentes al plantearles una inesperada reflexión: qué ocurriría si desapareciera la publicidad de ATRESMEDIA.

A través de este disruptivo planteamiento, el Grupo ha construido un relato que pone en valor su papel en su ecosistema publicitario global y el impacto real de la publicidad en la construcción de marcas, la generación de negocio y el equilibrio del mercado.

En este evento, ATRESMEDIA ha presentado algunos de sus productos publicitarios de mayor éxito y eficiencia diseñados bajo la filosofía de su Total V1deo: El Hormiguero+, BX+ La Sexta Noticias, Sponsor Multimedia, Top Prime+, Good News y Al Detalle. Soluciones que integran televisión lineal, CTV, vídeo online y data determinística, con el objetivo de maximizar la eficacia publicitaria en todo el funnel de conversión.

Roberto Leal en el UPFRONT 2026 de Atresmedia | Atresmedia

El UPFRONT 2026 ha reunido a 800 personas entre anunciantes, agencias y expertos del sector, y han participado algunos de los principales rostros del Grupo como Pablo Motos, Carlos Alsina, Susanna Griso, Vicente Vallés, Sandra Golpe, Josep Pedrerol, Eva González, Roberto Leal, Mónica Carrillo, Jorge Fernández, Manel Fuentes, Ana Cuesta, Jaime Cantizano y Marina Valdés. También han acudido a la cita Roberto Brasero, Manu Sánchez, Rocío Martínez, Edu Pidal, Edu García, Adolfo Izquierdo, Jalis de la Serna, César Gonzalo, Joanna Ivars, Carla Moya, María Martínez, Óscar Rincón…

Durante su intervención, Javier Bardají, CEO de ATRESMEDIA, ha reivindicado el modelo nativo publicitario: "La publicidad no es un añadido. Está en nuestro ADN. Solo cuando desaparece la publicidad eficaz entendemos hasta qué punto es imprescindible".

Bardají alertó de una "auténtica epidemia de eficacia" en la industria, marcada por métricas de corto plazo y una "hiper-segmentación" que reduce la capacidad de construir marca. Frente a ello, defendió que "las marcas no viven en los datos, viven en la memoria de la gente".

El CEO subrayó el valor diferencial de ATRESMEDIA como "oasis de la atención premium", basado en contextos confiables, contenido largo, cobertura real y capacidad de generar recuerdo. También advirtió sobre la "gran farsa de las métricas digitales", señalando el riesgo de inversión en audiencias inexistentes.

En este contexto, ATRESMEDIA se posiciona como parte de la solución: un ecosistema que integra contenido, data y tecnología para generar "experiencias memorables" y resultados reales, recordando que "cuando la publicidad de verdad se apaga, se nota… y cuando vuelve, impulsa un negocio", ha concluido.

Así se ha construido el Blackout de ATRESMEDIA

Ese hipotético gran apagón publicitario sobre el que ha girado el evento ha servido para articular el relato que ha permitido ilustrar los atributos de la política comercial del Grupo audiovisual líder.

Esta puesta en escena ha contado con la intervención de destacados profesionales de ATRESMEDIA, que han ido desgranando los valores que ofrece la compañía al mercado. Rostros como Susanna Griso, Ana Cuesta, Eva González, Sandra Golpe, Manel Fuentes, Josep Pedrerol, Jaime Cantizano, Mónica Carrillo, Jorge Fernández o Marina Valdés han explicado qué se perderían marcas y anunciantes en términos de confianza, brand safe, cobertura, relevancia, atención e innovación.

Pablo Motos, responsable del programa más visto de la televisión y referente del prime time, ha puesto en valor la publicidad de calidad de ATRESMEDIA frente a competidores con entornos menos seguros e incluso opciones fraudulentas que estafan a los consumidores.

Uno de los momentos clave de este UPFRONT 2026 ha llegado de la mano de Roberto Leal, que ha cuestionado el apagón para reivindicar el modelo publicitario del Grupo.

El evento ha finalizado con la lectura, por parte de Carlos Alsina, del Manifiesto de ATRESMEDIA Publicidad, que resume los compromisos del Grupo como socio estratégico en el mercado.

Con Blackout, ATRESMEDIA ha querido trasladar una conclusión clara: la publicidad eficaz no es sustituible.

El Grupo refuerza así su posicionamiento como partner estratégico para anunciantes y agencias, capaz de ofrecer cobertura, atención, confianza y resultados en un entorno seguro y de alta calidad.

La opinión de los expertos: las voces más influyentes del mercado avalan el modelo de ATRESMEDIA

Pero no solo los profesionales de ATRESMEDIA han participado en este evento. También ha llegado una validación externa del mercado por parte de anunciantes y expertos.

El UPFRONT 2026 ha contado con la participación de destacadas figuras del sector publicitario, tanto a nivel nacional como internacional, entrevistadas por Vicente Vallés.

James Rooke, presidente de Comcast Advertising, ha aportado una visión sobre el valor de modelos que integran medios, data y tecnología.

También ha participado Félix Muñoz, referente en eficacia publicitaria, quien ha subrayado la importancia de construir marcas desde la memoria y el impacto real.

Junto a ellos, han intervenido David Colomer (CEO de Omnicom Media Group España) y Jaime López-Francos (CEO de dentsu Iberia), aportando la visión del mercado sobre la planificación publicitaria y el impacto de ATRESMEDIA.

Las intervenciones han coincidido en una idea común: un hipotético blackout de ATRESMEDIA supondría una pérdida significativa en términos de cobertura, eficacia, confianza y negocio.

A todos ellos se han sumado también numerosos expertos y anunciantes, pronunciándose en favor del universo de medios de ATRESMEDIA.

Total V1deo: una propuesta para todas las necesidades

José Miguel García-Gasco, director general de ATRESMEDIA Publicidad, ha puesto el foco en el desarrollo del ecosistema comercial basado en Total V1deo: "Total V1deo es nuestra filosofía de producto y nuestra estrategia comercial: una oferta unificada que integra televisión lineal, conectada y digital".

También ha destacado el objetivo de ATRESMEDIA Publicidad: "la oferta audiovisual premium de más confianza y eficacia para las marcas".

Gasco ha afirmado: "Es una oferta total pensada para satisfacer las necesidades de comunicación de las marcas" y ha destacado valores como calidad, confianza, relevancia, alcance, atención y eficacia.

Las nuevas soluciones Total V1deo del UPFRONT 2026

En este contexto, ATRESMEDIA ha presentado seis nuevos productos diseñados para responder a las necesidades reales del entorno audiovisual:

El Hormiguero+

BX+ La Sexta Noticias

Sponsor Multimedia

Top Prime+

Good News

AI Detalle

Estas soluciones integran televisión lineal, CTV, vídeo online y data determinística, con el objetivo de maximizar la eficacia publicitaria en todo el funnel.