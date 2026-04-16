La actriz Shannon Elizabeth se pasa a OnlyFans tras conocerla en American Pie o Scary Movie: "Es el futuro"

Cada vez son más los famosos que se atreven a dar el paso y abrirse una cuenta en la plataforma OnlyFans. Ahora, la última en unirse ha sido la actriz de 52 años Shannon Elizabeth.

"He pasado toda mi carrera trabajando en Hollywood, donde otros controlaban la narrativa y el rumbo de mi trayectoria. Este nuevo capítulo se trata de cambiar eso, de mostrar un lado más sensual que nadie ha visto y de estar más cerca de mis fans", explica a People.

"Elijo OnlyFans porque me permite conectar directamente con mi público, crear a mi manera y ser libre. De verdad creo que este es el futuro", asegura respecto a su carrera.

Shannon Elizabeth se dio a conocer en 1999 con American Pie donde interpretaba a Nadia, una estudiante de intercambio. Tras el éxito de la cinta apareció en otros grandes taquillazos como Scary Movie 1 o Love Actually. Además de el resto de películas de la saga de American Pie.

"Para mí, era un papel, era interpretar un personaje", explicaba Shannon Elizabeth a ET sobre su personaje en American Pie. "Pero incluso en mi vida real, no soy de las que les gusta estar desnuda, nunca".

"Incluso en casa siempre voy tapada. Tengo amigas que duermen desnudas y no les importa andar así por ahí. Yo nunca fui así, pero como esa fue mi forma de salir del armario, todo el mundo asumió que yo era esa chica", decía.

"Todo lo que he hecho en mi vida es gracias a American Pie", terminaba agradeciendo su incursión en la clásica comedia juvenil.