Dylan Sprouse retiene a un intruso en su casa a punta de pistola

El actor de After: en mil pedazos, Dylan Sprouse y su mujer Barbara Palvin vivieron ayer una situación terrorífica en su propio hogar. Según señala el medio estadounidense TMZ el actor se enfrentó a un extraño que se coló en el interior de su casa en Hollywood Hills en Los Angeles.

Barbara llamó a la policía sobre las doce y media de la noche y explicó que un ladrón había intentado entrar en su casa. Dylan actuó en consecuencia y consiguió reducir al extraño aunque para ello tuvo que amenazarlo con una pistola hasta que logró que se tumbara en el suelo mientras esperaban a la policía.

Según señala TMZ, cuando llegó la policía el actor volvió a guardar su alma en la funda y la guardó tras la entrada principal. La identidad del extraño no se ha dado a conocer por parte de las autoridades y los implicados, Dylan y Barbara tampoco han hecho comentarios en público.