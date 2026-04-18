David Harbour será el Coronel Trautman en la próxima película John Rambo

Rambo el mítico persona y saga de películas que protagonizó con éxito Sylvester Stallone volverá de nuevo a nuestras pantallas para contarnos el origen de John Rambo. En esta ocasión estará protagonizada por el actor Noah Centineo quién interpretará al mítico soldado de las fuerzas especiales Rambo y nos situará en la historia antes de 1982, es decir, previamente a la primera película (Rambo: First Blood) o como se conoce en España, Acorralado.

A esta nueva película, según ha confirmado Variety, también se unirá el actor David Harbour conocido por su trabajo en Stranger Things y por encarnar a Red Guardian en The Thunderbolts y Viuda Negra. En esta ocasión Harbour interpretará a otro personaje esencial de la conocida franquicia Rambo, dando vida al Coronel Trautman, el oficial al mando de Rambo, mientras se encontraban en la Guerra de Vietnam. El film estará dirigida por Jalmari Helander.

Todavía no hay mucha más información sobre la película aunque se sabe que se ha rodado en Tailandia. Otros actores confirmados son Yao (Sinners) Jason Tobin (Mil Golpes), Quincy Isaiah (Tiempo de victoria: La dinastía de Los Lakers), Jefferson White (Yellowstone) y Tayme Thapthimthong (The White Lotus).