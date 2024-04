Nick Offerman (Civil War) recuerda cuando pasó toda la noche drogado en la cárcel tras ser confundido con un ladrón

Nick Offerman es conocido por dar vida al antipático Ron Swanson en Parks and Recreation y a una larga lista de papeles en comedias como Brooklyn Nine-Nine, Somos los Miller, Pam y Tommy o Infiltrados en clase.

Pero lo cierto es que, en los últimos años, el actor ha hecho personajes más dramáticos como pudimos ver en The Last of Us, dando vida a Bill, en el que fue uno de los episodios más elogiados de los últimos años, y que estuvo a punto de rechazar.

También estuvo en la serie de ciencia ficción llamada Devs, de Alex Garland. Precisamente, con este director acaba de estrenar la polémica Civil War, una cinta que está dando mucho que hablar, sobre todo, en Estados Unidos al retratar desde el punto de vista de unos periodistas, entre los que se encuentran Kirsten Dunst, una guerra civil en el país norteamericano y cuyo tráiler tienes en el vídeo de arriba.

En ella, Offerman interpreta al presidente de EE.UU. y por ello acudió al programa de Jimmy Kimmel, en el que reveló una rocambolesca historia de su juventud de la cual sus padres no saben nada.

Nick Offerman en Civil War | Cordon Press

"Algunos amigos y yo podemos decir esto ahora: en California, una noche estábamos fumando marihuana detrás de un teatro comunitario. Y algunas linternas aparecieron junto al arroyo donde estábamos pasando el rato, y nos dimos cuenta de que era la policía, así que comenzamos a alejarnos de puntillas, nos persiguieron y corrimos sabiamente", comenzó contando.

"Nos atraparon y una mujer diminuta e increíblemente dura, que creo que podría haber sido Holly Hunter (refiriéndose a su papel en Arizona Baby), tenía su bota en mi cabeza y me apuntaba con su arma", relató.

"Resultó que en un restaurante habían robado un montón de dinero en efectivo cerca del arroyo", explicó. "Y naturalmente vieron a estos críos correr y pasamos toda la noche en la cárcel. Y la cuestión es que éramos simplemente esos inocentes y tontos niños de teatro, y decíamos: 'No, simplemente estábamos ahí afuera fumando y hablando, agente'".

Nick Offerman en 'The Last of Us' | HBO Max

Gracias a que se pusieron firmes y coincidieron en sus declaraciones, les dejaron libres a la mañana siguiente tras pasar "retenidos toda la noche".

"A medida que salía el sol, salimos y en el jardín delantero de esta comisaría dijimos a mi amigo Greg, que tenía una pipa y la parafernalia para fumar marihuana: 'Es un fastidio que tuvieras que tirar eso en el arroyo cuando nos perseguían'. Pero se metió la mano en la entrepierna, lo sacó y dijo: '¿Crees que voy a tirar esto?' Así que fumamos marihuana a primera hora de la mañana frente a la comisaría del sheriff, y ahora aquí estoy", finalizó su alocada historia.

Civil War ya está en los cines y junto a Dunst y Offerman, la película la protagonizan Wagner Moura (Narcos), Cailee Spaeny (Priscilla), Stephen Henderson (Dune) o Jesse Plemons (Breaking Bad).