Nick Offerman estuvo al borde de rechazar el papel de Bill en 'The Last of Us' pero su "diosa" lo impidió

El 1x03 de 'The Last of Us', llamado 'Long, Long Time', ha sido uno de los episodios más elogiados de los últimos tiempos. Este capítulo tiene como gran protagonista al personaje de Bill (Nick Offerman), un hombre solitario que consigue crearse un espacio seguro en su pueblo hasta que se topa en su camino Frank (Murray Bartlett) con quien vivirá una preciosa historia de amor.

Ahora, Nick Offerman ha acudido al programa de Jimmy Kimmel Live donde ha confesado que estuvo a punto de rechazar el papel. Así, el actor reconoce la gran oportunidad que tenía entre manos cuando recibió el guion de Craig Mazin: "Ese tipo parece saber lo que está haciendo", afirma.

Pero entonces tenía la agenda muy ocupada como para enfrentarse a ese rodaje: "Me envió el guion. Y no tenía tiempo en el calendario para decir que sí a este trabajo".

Pero fue gracias a la intervención de su mujer, la actriz Megan Mullally, quién leyó el guion y le dijo que iba a aceptarlo: "Mi increíble diosa esposa lo leyó y me dijo: 'Vas a ir a Calgary, amigo. Diviértete. Tienes que hacer esto'", ahora el resto es historia.

Nick Offerman no era la primera opción para ser Bill en 'The Last of Us'

Los creadores de la serie, Craig Mazin y Neil Druckmann, reconocían en una entrevista a 'GQ' que Nick Offerman no fue el primer nombre en el que pensaron para que fuera Bill en 'The Last of Us.

Era el actor Con O'Neill a quien le ofrecieron en primera instancia el personaje, éste y Mazin ya habían coincidido en 'Chernobyl', pero O'Neill estaba inmerso en el rodaje de la temporada 2 de 'Our Flag Means Death' ('Nuestra bandera significa muerte') por lo que no pudo aceptar el trabajo.