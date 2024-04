Kirsten Dunst confiesa la inapropiada pregunta de un director cuando tenía 16 años: "Fue totalmente impropio"

Kirsten Dunst fue una de las actrices infantiles más importantes de la década de los 90. Con solo 11 años protagonizó con Brad Pitt, Tom Cruise y Antonio Banderas Entrevista con el Vampiro. Luego llegaron otros éxitos como Jumanji, Las vírgenes suicidad o Bring It On (A por todas).

Ahora, la actriz ha ofrecido una entrevista a The Telegraph donde revela uno de los momentos más duros a los que se tuvo que enfrentar con solo 16 años.

Kirsten Dunst y Brad Pitt en Entrevista con el vampiro | Cordon Press

Así, Dunst recuerda cómo un director, del que no proporciona su nombre, le hizo una pregunta "totalmente inapropiada" estando los dos solos en su oficina mientras negociaban un papel para la actriz.

Kirsten explica que le contó lo sucedido a su madre quien directamente no permitió que trabajara en ese proyecto: "Pude evitar ese lado depredador de la industria porque dondequiera que fuera, mi madre literalmente siempre estaba ahí", comparte la intérprete agradeciendo la dedicación de su madre a su carrera.

"Un director me tenía sola en su oficina y me preguntaba sobre la película para la que me quería y luego, de la nada, me hizo esta pregunta inapropiada", dice con sus propias palabras.

"Honestamente, ni siquiera estoy segura de que siga trabajando, no es algo sobre lo que me guste reflexionar. Pero diré que lo que dijo no tuvo nada que ver con la actuación y no fue que lo que dijo estuviera un poco fuera de lugar. Fue totalmente impropio. Y recuerdo estar sentada allí y saber que algo andaba mal, pero sin tener ni idea de qué debía hacer".

Afortunadamente, la carrera de Kirsten continuó pero a lo largo de los años ha tenido que hacer frente a muchas injusticias, como por ejemplo ver como a sus compañeros masculinos les pagaban mucho más por el mismo trabajo.

"Debería haber pedido un salario mucho mayor porque estaba aportando algo a la mesa, pero no tenía conciencia de ello, ni del hecho de que le pagaban mucho, mucho menos que Tobey", dice sobre la diferencia salarial que hubo entre ella y Tobey Maguire en su saga en SpiderMan.

Ahora, la actriz es la protagonista de Civil War, la nueva cinta de A24, basada en un futuro cercano donde América está sumida en una cruenta guerra civil, un equipo de periodistas y fotógrafos de guerra emprenderá un trepidante viaje por carretera en dirección a Washington DC.