'Thor: Love and Thunder' está al caer. Esta nueva aventura del superhéroe en solitario sigue su línea temporal tras 'Vengadores: Endgame'. Después de aquel final de la saga, Thor seguía su camino con los 'Guardianes de la Galaxia'.

Aunque no estará tan solo en esta aventura. El Dios Nórdico vuelve junto a Jane Foster, ahora convertida en la Diosa del Trueno, y encarnada por Natalie Portman.

Esta última ha compartido un graciosa anécdota vivida con Chris Hemsworth durante el rodaje de esta película que rodaron en Australia. Y según ha contado Portman, ella y su co-protagonista compartieron mucho más que rodaje: sus hijos fueron al mismo colegio durante la producción de la película.

Así lo ha contado en Jimmmy Kimmel Live!, donde ha dado a conocer el curioso momento que compartieron por esto: "Un día coincidimos al recogerlos del colegio y me sentí muy triste por él".

La actriz de 'Cisne Negro' acudía a recoger a su hijo Aleph y su hija Amalia. Allí pudo ver cómo Chris Hemsworth, que se encontraba en su país natal, se hallaba escondido detrás de unos árboles para intentar pasar desapercibido sin que le reconociera todo el colegio.

Hemsworth, que iba a recoger a sus hijos India, Tristan y Sasha, a los que tiene junto a Elsa Pataky, intentó mantener un perfil bajo, algo más complicado para él por su corpulencia, como explica Natalie Portman: "Yo soy más pequeña y puedo camuflarme con el resto de madres, pero él llega y es como que de repente pasa un dios griego", asegura riendo.

La actriz ha contado también cómo sus hijos, al igual que el resto de fans de la saga, están ansiosos por ver su nueva película: "¡Tienen muchas ganas de verla! Está muy bien hacer algo sobre lo que mis hijos están tan intrigados, porque normalmente me dicen 'No vayas al trabajo, mamá'. Ahora me dicen: '¡Ve!'".

Su hija Amalia, de 5 años, está tan ilusionada, que incluso tiene su propia figura de la Diosa Trueno: "Fue con su niñera el otro día a una tienda y llegó a casa con la figura. Ha estado correteando por ahí gritando '¡Supermamá!', lo cual me ilusiona un montón", cuenta la actriz.

