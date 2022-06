¿Es el fin de Thor? Chris Hemsworth responde si volverá a Marvel tras 'Love and Thunder'

'Thor: Love and Thunder' será la cuarta entrega en solitario del Dios interpretado por Chris Hemsworth, que ha interpretado el papel en numerosas grandes producciones del Universo Marvel.

Muchos de los 'Vengadores originales' que comenzaron con él, como Chris Evans, Scarlett Johansson o Robert Downey Jr., ya se han despedido (en principio definitivamente) de sus personajes, pero Thor promete una nueva entrega llena de color, poderes y fantasía con la firma de Taika Waititi como ya ocurrió en 'Thor: Ragnarok'.

En esta ocasión le acompañará de nuevo Natalie Portman, esta vez como heroína digna de empuñar el martillo.

Pero, ¿será esta la despedida de Hemsworth como Thor? El actor se ha sincerado con ET.

"No lo sé. Cada vez que lo he hecho, siempre pensaba, 'OK, no sé qué más podría decir como este personaje, gracias por todo'. Pero luego sale algo más, un nuevo guion o un nuevo director, y me da una idea diferente y una nueva perspectiva", reflexiona el australiano.

"Estoy abierto a todo, ¿sabes?", asegura. "Estoy muy agradecido de haber hecho tanto, y estoy tan orgulloso de esta película, que si tengo la suerte de hacer más, pues genial. Y si no, ha sido fantástico. Estoy agradecido de cualquiera de las formas".

'Thor Love and Thunder', la aventura del "vikingo espacial", se estrena en cines el 8 de julio.

Así es 'Thor: Love and Thunder'

En 'Thor: Love and Thunder' de Marvel Studios, el Dios del Trueno (Chris Hemsworth) emprende un viaje que no se parece en nada a lo que se ha enfrentado hasta ahora: una búsqueda de la paz interior.

Pero el retiro de Thor se ve interrumpido por un asesino galáctico conocido como Gorr el Carnicero de Dioses (Christian Bale), que busca la extinción de los dioses. Para hacer frente a la amenaza, Thor solicita la ayuda del Rey Valkiria (Tessa Thompson), de Korg (Taika Waititi) y de su exnovia Jane Foster (Natalie Portman) que, para sorpresa de Thor, empuña inexplicablemente su martillo mágico, Mjolnir, como la Poderosa Thor.

Juntos, se embarcan en una aventura cósmica en la que tendrán que descubrir el misterio de la venganza del Carnicero de Dioses y detenerlo antes de que sea demasiado tarde.

La cinta está dirigida por Taika Waititi ('Thor: Ragnarok', 'Jojo Rabbit') y producida por Kevin Feige y Brad Winderbaum.

