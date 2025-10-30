Brad Pitt no se da por vencido y vuelve a pedir las conversaciones privadas de Angelina Jolie en plena batalla legal

El divorcio de Brad Pitt y Angelina Jolie comenzó en 2016; sin embargo, tardó hasta ocho años en concluir. Un largo proceso legal que, al llegar a su fin, parercía ser el final de los conflictos judiciales entre ambos.

Ahora bien, la realidad no ha sido esta y todo volvió a los tribunales cuando la protagonista de Tom Raider vendió su parte del viñedo Chateau Miraval al oligarca ruso Yuri Shefler. Esta decisión, según Brad, no correspondía a Angelina y el actor se puso manos a la obra para demostrar que se trataba de una venta ilícita.

A mediados de año, Brad pidió ver los mensajes privados de su exmujer con el ejecutivo Alexey Oliynik, tratando así de recuperar la mitad del viñedo que había sido vendida. Algo que rápidamente fue descartado, dado que el tribunal de California no tiene jurisdicción en Suiza (lugar de residencia de Oliynik).

Château de Miraval, el viñedo de Angelina Jolie y Brad Pitt | Cordon Press

No obstante, Brad está muy lejos de rendirse y sigue organizando su estrategia legal en torno a los mensajes. Y es que ahora ha pedido al juez que intervenga para obtener los correos electrónicos de Angelina.

"Su práctica habitual era entablar conversaciones con su gerente comercial, Terry Bird, que no era abogado, sobre prácticamente todos los aspectos de su vida empresarial y profesional", señalan los documentos. De este modo, al no haber secreto profesional de por medio, el actor espera conocer los entresijos de la venta, ya que parte de esos emails presumiblemente serían de "asesoramiento legal y estrategia".

De igual modo, Brad afirma que Angelina "ha ocultado dichas comunicaciones, incluyendo todas menos una de las comunicaciones internas de Bird en las que se discuten los términos de la venta de su participación en Chateau Miraval".

Angelina Jolie y Brad Pitt | Getty Images

Han pasado más de tres años y medio de litigio y, según el protagonista de Seven, su exmujer "solo ha presentado un correo electrónico que mencione los términos de la venta". Algo que le "resulta extraño", en especial teniendo en cuenta que aportar estas conversaciones "sería la forma más sencilla de demostrar que solo ha omitido información confidencial de sus abogados", según ha recogido US Weekly.

Por si todo esto no fuera suficiente, Angelina exigió a Brad que le pagara 33.000$ por los costes de los abogados en relación a la primera petición del actor de ver dichos emails. Una petición que ahora Pitt ha solicitado desestimar.

Es evidente que el caso todavía está lejos de resolverse y, por el momento, toca determinar si los correos en cuestión están amparados o no por el secreto profesional entre cliente y abogado.

El litigio del Chateau Miraval mantiene a los ex Brangelina en pie de guerra y el viñedo sigue siendo compartido por Brad Pritt y Yuri Shefler.