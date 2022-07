Mickey Rourke, muy crítico con Amber Heard a quien llama "cazafortunas" tras su juicio contra Johnny Depp

Uno de los juicios más seguidos y mediáticos ha sido el de Amber Heard y Johnny Depp. El actor de 59 años presentó una demanda por difamación contra Heard, de 36, después de que ella escribiera un artículo de opinión para el Washington Post sobre cómo sobrevivir a la violencia doméstica.

Tras la demanda, la actriz de 'Aquaman', contrademandó a su exmarido. A pesar de que Heard no nombró al actor en ningún momento del artículo, el actor aludía a que esas palabras había perjudicado su imagen y su carrera. Hasta que el pasado junio se supo la resolución del juicio por difamación que a favor de Depp.

Desde entonces, son muchas las conocidas personalidades que han querido comentar acerca de este caso. Entre ellos, el actor Mickey Rourke, que recientemente opinó explícitamente sobre Amber Heard mostrando su apoyo a Depp, al que "conoce desde hace muchos años" durante una entrevista con Piers Morgan en Talk TV.

Mickey Rourke | Getty

Después de cargar contra otros actores como Tom Cruise, al que llamó actor "irrelevante" como puedes ver en el vídeo de arriba, dijo que "una vez estuve en una situación en la que me culparon por algo que no hice. Me costó trabajos en el cine durante varios años y me causó una mala reputación".

Rourke, de 69 años y conocido por ser uno de los actores más emblemáticos de los años 80, tuvo que enfrentarse hace tiempo a unas afirmaciones de su exmujer, la modelo Carré Otis, cuando afirmó que el actor era abusivo después de amenazar con suicidarse si ella no terminaba casándose con él.

Mickey Rourke llama a Amber Heard "cazafortunas"

En cuanto a Heard, cuando Morgan preguntó a Rourke si creía que Amber era una cazafortunas después de declarar que solo quería el dinero de Depp durante el juicio, Rourke se reafirmó: "Absolutamente, absolutamente".

"Finalmente, la verdad salió a la luz, pero la verdad salió a la luz después de perder películas y proyectos, así que me sentí mal por alguien que está tratando de ser derribado por una cazafortunas", continuó Rourke refiriéndose a Depp y Heard.

Amber Heard y Johnny Depp | Crodon Press

Además de ellos, Mickey Rourke ha hablado de otros personajes como Donald Trump o Vladimir Putin.

