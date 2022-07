Johnny Depp vuelve al cine tras su victoria en el juicio contra Amber Heard, pero Netflix no respalda la película

Parece que tras casi dos meses de juicio y presión mediática, la vida de Johnny Depp empieza a retomar el vuelo, y también lo hace a nivel laboral.

Y es que en esta ocasión su victoria en la batalla judicial contra su expareja Amber Heard no es lo que inunda los titulares, sino su próxima película. Así, tras una pausa intermitente, el actor de 'Piratas del Caribe' o 'Eduardo Manostijeras' regresará al mundo de la actuación.

Pero Johnny Depp no lo hará como Jack Sparrow, sino que volverá a la gran pantalla como el rey Luis XV en una nueva película de época francesa, 'La Favourite'.

Amber Heard y Johnny Depp | Crodon Press

Por qué Johnny Depp no estará en 'Piratas del Caribe'

Mucho se ha hablado sobre si finalmente veríamos al capitán Sparrow, pero, finalmente ese no será el caso. Ante el rumor, los abogados aclararon que Johnny Depp finalmente no volvería a 'Piratas del Caribe.

Y es que en abril de este año Disney retiró al actor de la saga por las acusaciones de abuso doméstico que hizo Amber Heard. Una vez resuelto el juicio, con la victoria de Depp, se abría una nueva posibilidad.

Sin embargo, la decisión de no volver no la tomó Disney, sino el propio actor. Es más, Johnny Depp había dejado claro que no volvería a la franquicia "ni por 300 millones de dólares".

Johnny Depp como Jack Sparrow en 'Piratas del Caribe' | Disney

Todo sobre 'La Favourite', la nueva película de Johnny Depp

Su directora es Maïwenn Le Besco, una actriz, guionista y directora francesa conocida por películas como 'El quinto elemento' o 'Mi amor'.

Según informó Variety, el rodaje de la nueva película de Maïwenn será este verano y dudará hasta tres meses. Entre las localizaciones seleccionadas está el Palacio de Versalles.

Johnny Depp a la salida del juzgado | Gtres

Se estima que el largometraje se estrene en 2023, pero no estará disponible en Netflix hasta 15 meses después de su estreno en cines.

¿El motivo? La plataforma de vídeo bajo demanda no respalda la película, es decir, no la financia. Netflix solo ha adquirido la licencia para que 'La Favourite' esté en el servicio.

