Michael Douglas reaparece mucho más rejuvenecido tras confesar que lo confundieron con el abuelo de sus hijos a sus casi 80 años

Recientemente se ha celebrado el Festival Internacional de Series de Cannes, conocido como Canneseries, donde se presentan algunas de las series más importantes que se estrenan en esta temporada.

Allí pudimos ver a Michael Douglas quien acudió a presentar su nueva serie para Apple TV, Franklin. La ficción se basa en el personaje histórico Benjamin Franklin, interpretado por el legendario actor. Para el personaje el actor se dejó el pelo largo y sufrió una importante caracterización.

Michael Douglas mucho más delgado y con el pelo largo en París | Gtres

En diciembre de 1776, Benjamin Franklin es conocido en todo el mundo por sus experimentos con la electricidad, pero su pasión y su poder se ponen a prueba cuando se embarca en una misión secreta a Francia de la que depende el sino de la independencia americana, reza la sinopsis.

Una vez sobre la alfombra rosa del festival Michael Douglas apareció muy sonriente y feliz junto al resto de sus compañeros de reparto. El intérprete cumplirá el próximo mes de septiembre 80 años y hace poco revelaba lo duro que fue el momento en el que le confundieron con el abuelo de sus hijos.

Recordemos que Michael se casó con Catherine Zeta-Jones cuando él tenía 56 años y la actriz 31, por lo que sus dos hijos menores son muy jóvenes. Aún así, Douglas se mantiene con un físico envidiable y muchos son los comentarios que ha recibido al verlo tan juvenil en esta última aparición.

"Michael Douglas está joven y guapo", "Michael Douglas, 79 años, parece 20 años más joven" o "¡Guau, está genial a su edad!", escriben algunos usuarios de las redes sociales. Aunque también hay otros que dejan ver que el actor podría haberse sometido a algún retoque estético.

"Michael Douglas tiene una cara muy joven, ¡pero mira ese cuello!" o "No es un buen lavado de cara. Demasiado trabajo hecho. Si no hubiera visto el nombre Michael Douglas no habría tenido ni idea de quién era esta persona".