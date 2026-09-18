Asombro al descubrir que el padre de Catherine Zeta-Jones es más joven que su marido, Michael Douglas

Catherine Zeta-Jones está de celebración por un motivo muy especial. Y es que su padre, David Jones, ha cumplido 80 años este 17 de septiembre.

La intérprete ha querido rendirle un cariñoso homenaje compartiendo un tierno selfie en su cuenta de Instagram donde aparecen sonriendo a la cámara a bordo de un barco.

Sin embargo, la felicitación ha generado una gran sorpresa entre sus seguidores al hacerse evidente la diferencia de edad entre su padre y su marido, el actor Michael Douglas, que el 25 de septiembre cumplirá 82 años.

Los comentarios no tardaron en llenarse de usuarios asombrados que comentaban cosas como: "Espera, el esposo es más viejo que el padre", "¡Feliz cumpleaños a tu padre, que tuvo a una hija tan encantadora y cariñosa! Así que Michael Douglas es 2 años mayor que su padre… el amor es lo que importa" o "¡Su padre es más joven que Michael!".

Haciendo oídos sordos a este revuelo, la ganadora del Oscar de 56 años, se centró en dedicar unas emotivas palabras a su padre: "¡Feliz 80 cumpleaños papá!!". Te quiero con todo mi corazón. Soy la chica más afortunada del mundo por tener un padre como tú".

La actriz creció en Gales junto a sus padres (David, que era dueño de una fábrica de golosinas, y su madre Patricia Fair, modista de profesión) y sus dos hermanos.

La estrella de Miércoles, que lleva casada con Douglas desde el año 2000 y con quien tiene dos hijos en común, suele mostrar con frecuencia el amor por su familia.

Este emotivo momento familiar además coincide con una etapa profesional muy activa para la actriz, que tiene pendiente el estreno de la miniserie Kill Jackie en Amazon Prime Video el 2 de octubre, la película de comedia The Gallerist en cines el 4 de diciembre, y el rodaje de la exitosa producción de Netflix Miércoles.