Matthew McConaughey ocultó el apellido de su hijo Levi en su última película para ayudarle a conseguir el papel

Matthew McConaughey regresa a la gran pantalla tras varios años alejado de las películas. Y lo hace además junto a su hijo Levi, que a sus 17 años debuta en el cine.

Ambos actores acudieron al estreno de Laberinto en llamas en el Festival Internacional de Cine de Toronto, que adapta la tragedia real del incendio de Camp Fire de 2018, uno de los más devastadores de la historia de California que causó 85 muertes.

Matthew McConaughey en Laberinto en llamas | Apple TV+

McConaughey interpreta a un conductor de autobús escolar y padre soltero que arriesga su vida para rescatar a 22 niños, mientras su propia familia también está en peligro. En la película, el hijo de McConaughey en la vida real y su madre, Kay, de 93 años, interpretan al hijo y a la madre de su personaje.

Tras la proyección del film, tal y como recoge People, el actor habló sobre el papel de su hijo señalando que "no tenía ni idea" de que Levi "estuviera interesado en la actuación" hasta que habló con su familia del guion de esta película y el joven se interesó por ella.

"Sabía que no habían elegido el papel. Saqué la cámara, trabajé con él en una escena y se la envié a la directora de casting, Francine Maisler", continuó.

Matthew McConaughey y su hijo Levi en el Festival de Cine de Toronto | Reuters

Sin embargo, McConaughey ha contado que le pidió a Maisler que antes de enviárselo a Paul Greengrass, director de la cinta, le quitara el apellido McConaughey.

"Dijo que sí", recordó. "En la siguiente llamada, Paul me dijo: 'Ese es el chico, ese es el hijo'. Y luego le dijeron: 'Bueno, resulta que es el hijo de Matthew'. Y, al estilo de Paul, dijo: '¡Mejor aún!'. Así que todo esto se lo debo a Paul. Mi familia está en esta película gracias a este hombre", recordó.