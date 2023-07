Matt Damon, pillado retozando con su mujer en su momento más picante en la playa

Matt Damon y Luciana Barroso se muestran más enamorados y acaramelados que nunca durante sus vacaciones en Mykonos. La pareja se conoció el 5 de abril de 2003 y desde entonces su amor no ha parado de crecer. Damon ha hablado públicamente en varias ocasiones sobre el día que se conocieron y su romántica historia.

Damon estaba rodando la comedia 'Stuck on You' cuando conoció a Barroso, quién trabajaba en un bar en Miami. Tras dos años como novios, se casaron y casi veinte años después mantienen un vínculo tan fuerte como el primer día, que comparten con sus tres hijas en común, Isabella, Gia y Stella. Las jóvenes han aparecido públicamente con sus padres en ocasiones anteriores y han sorprendido con el increíble parecido que guardan con su madre, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Matt Damon y su mujer, Luciana Barroso | Getty Images

Durante una entrevista con Ellen Degeneres, el actor habló sobre la primera vez que vio a Barroso: "Se suponía que íbamos a rodar en Hawái, y luego la película se trasladó a Miami. Realmente nunca había estado en Miami", relató. "Literalmente la vi al otro lado de una habitación llena de gente. No sé de qué otra forma nuestros caminos se hubieran cruzado si eso no hubiera sucedido. Si todas esas cosas no hubieran sucedido".

En esta ocasión, la pareja ha sido fotografiada compartiendo un momento bastante picante y apasionado mientras se bañaban en la playa. Damon ha sido pillado besando el abdomen de Luciana mientras acurrucaba su cabeza entre su pecho. El actor no podía quitarle las manos de encima a su mujer, que lucía un imponente bikini de color rosa, y la agarraba por la cintura mientras ella colocaba sus manos sobre sus fuertes brazos. Damon y Barroso no se han soltado, entre abrazos, risas y besos con los que no podían disimular su felicidad.

Anteriormente, en una entrevista con Esquire, el actor de 'El indomable Will Hunting' afirmó: "Tuve suerte. Me enamoré de un civil. No era una actriz ni una actriz famosa porque entonces la atención no se duplica, crece exponencialmente".

La pareja también ha sido vista disfrutando de la celebración del cumpleaños del padre de Chris Hemsworth en la isla griega.