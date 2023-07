La foto de Chris Hemsworth con sus padres que explica de dónde viene esa belleza

Chris Hemsworth ha celebrado el 68 cumpleaños de su padre, Craig, en una gran fiesta que ha tenido lugar en un exclusivo club de playa en Mykonos a la que han asistido familia y amigos.

Entre los invitados al evento se encuentran Matt Damon y su mujer Luciana Barroso; la actriz y esposa del actor de 'Thor', Elsa Pataky; y la modelo y novia de Liam, Gabriella Brooks, entre otros.

El actor ha compartido imágenes y un vídeo del evento en los que podemos ver a toda la familia reunida comiendo un pastel decorado con bengalas, cantando el cumpleaños feliz y luciendo una radiante sonrisa.

¡Feliz cumpleaños a mi papá, el hombre más grande que conozco! Mi héroe, mi mentor, mi inspiración. Te amo papá", ha escrito el actor junto a las fotografías del cumpleaños que puedes ver en la galería y apreciar lo estupendos que están sus padres.

La genética de la familia ha sido un tema recurrente durante años. Los hermanos Chris, Liam y Luke comparten una gran belleza, pero no son los únicos. En una de las fotografías que ha compartido el actor de Marvel, Liam y Chris han posado junto a sus padres y no ha pasado desapercibido el sorprendente parecido de la familia Hemsworth que no escatima en belleza, de tal palo tal astilla.

Pero tampoco podemos evitar darnos cuenta del increíble atractivo de los padres, que se conservan estupendamente, Craig a los 68 años y Leonie con 63. Pasen los años que pasen, sin duda, los padres de los actores se mantienen estupendos y en muy buena forma.

Chris Hemsworth con su madre y su padre | Gtres

Los comentarios halagando a los primogénitos no han parado de llegar. Una seguidora ha escrito: "Grandes genes hay en esa familia".

"Feliz cumpleaños al hombre que hizo al hombre mas sexy de toda la Tierra", ha escrito otra fan.

"¿Odín?", han bromeado haciendo referencia al Dios griego.

"Tienen la misma sonrisa", ha agregado otro seguidor.