Ben Affleck recuerda "lo sucio" que era Matt Damon cuando vivieron juntos en su juventud: "Había gusanos"

Compartir casa con amigos puede ser una experiencia agradable, divertida y hasta enriquecedora. Pero también se puede volver en tu contra y que la convivencia no sea la deseada. Si no, que se lo pregunten a Ben Affleck, que precisamente no guarda un grato recuerdo de vivir junto a Matt Damon.

Ambos son amigos desde hace décadas y comenzaron su carrera de la mano hasta hacerse cada uno un hueco en Hollywood tras catapultarse a la fama por 'El indomable Will Hunting'. Sin embargo, los inicios no fueron fáciles para los muchachos de Massachusetts, quienes tenían que compartir techo y facturas, primero en Boston y luego en Los Ángeles, para cumplir su sueño de triunfar en el cine.

Obviamente lo lograron, pero de la etapa en la que vivieron juntos, también con Casey Affleck, no fue la más limpia que recuerda el director de 'Argo'.

Matt Damon junto a Casey y Ben Affleck | Getty Images

El actor de 50 años pasó por el late night de James Corden para promocionar 'Air', su nueva película en la que también actúa Matt Damon. Durante la entrevista, recordó una anécdota que puso en tela de juicio la higiene de su amigo.

Matt Damon, rodeado de basura, según Ben Affleck

Ben Affleck desveló que tras años limpiando lo que ensuciaba Damon, su hermano y él decidieron hacer una huelga de limpieza durante dos semanas para ver si así, su compañero se involucraba más en las tareas del hogar.

Pero para su desgracia, causó el efecto contrario: "Volvimos a casa un día y Matt estaba allí, en pantalones cortos jugando creo que era al juego de hockey de Sega 92, en medio de lo que era la sala de estar rodeado de círculos concéntricos de basura de cajas de pizza".

"Miré hacia abajo, hacia una cosa que tenía sushi que llevaba allí como una semana y media y había gusanos", recordó el actor.

Matt Damon y Ben Affleck pasando un buen rato | Getty Images

Además de ello, Affleck bromeó con que Damon tampoco pagó ninguna factura, hechos por los cuales no recomienda vivir con él: "Bendigan a su esposa Lucy".

A pesar de todo, el cineasta tuvo palabras cariñosas hacia el protagonista de 'Jason Bourne': "Es un chico maravilloso. Lo quiero. Es mi mejor amigo. Ha sido genial toda mi vida y es un chico brillante, un gran actor".