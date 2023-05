Matt Damon confiesa la millonaria película que rechazó y se arrepentirá toda su vida: "Lo más tonto que ha hecho un actor"

Hay proyectos que se recuerdan durante décadas, pero cuando solo son una idea en desarrollo no es tan fácil saber cuáles van a ser un éxito, y ese es el pan de cada día de los actores.

Numerosos éxitos de Hollywood estuvieron a punto de ser completamente diferente con otros protagonistas, y uno de ellos es 'Avatar'. Para el absoluto fenómeno de James Cameron y película más taquillera de la historia, Cameron tenía en mente a Matt Damon como protagonista.

Sin embargo, como el propio Damon confesó recientemente, rechazó por completo el rol (y es que sobre el papel ser un muñeco azul no debía de parecer serio) y ahora es consciente de la cantidad de millones que ha ganado la película.

Ahora, en una campaña que puedes ver en ET donde ha coincidido con Zoe Saldaña, ha vuelto a salir el tema de que podrían haber sido co-stars años atrás, pero Matt se lo toma con humor.

Fotograma de la película 'Avatar' (2009) | 20th Century Fox

"Es la cosa más tonta que ha hecho un actor en la historia de la interpretación", reconoce Damon sobre su decisión.

Aunque Saldaña no duda en animarle diciendo: "No creo que tu carrera haya sufrido por eso, hazme caso".

"¿Sabes qué tipo de película hubiera sido si yo hubiera estado en ella?", bromea Matt, y la actriz responde: "Yo no lo planeé, créeme. Simplemente me he sentido siempre bendecida de que me eligieron, y que lo trabajé muy duro e hice la audición. No soy Matt Damon. No me puedo permitir rechazar las 'Avatar'".

"He hecho probablemente como 50 películas. Pero nunca he estado en una película que gane 1 billón de dólares", dice Damon impresionado.

Lo cierto es que, por mucho que tenga que dolerle la decisión, la carrera de Matt Damon ha sido muy prolífica y aplaudida a su manera. Ahora acaba de estrenar 'Air', una cinta donde ha vuelto a trabajar con su amigo Ben Affleck y que protagoniza sobre la historia del acuerdo de la gran compañía de deporte con Michael Jordan.