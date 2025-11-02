Damson Idris reacciona a los rumores sobre ser el nuevo Black Panther: ¿El sustituto de Chadwick Boseman?

La muerte de Chadwick Boseman conmocionó a los fans e hizo saltar por los aires los planes de Marvel con Black Panther. El personaje prometía ser fundamental en el futuro del universo cinematográfico, pero la pérdida el actor antes del estreno de su segunda película obligó a la compañía a replantear sus ideas.

Así, parecía que Marvel no iba a reemplazar al intérprete, como sí hicieron con William Hurt (al que sustituyó Harrison Ford en Capitán América: Brave New World), e iba a apostar por Shuri (Letitia Wright) o por M'Baku (Winston Duke) para compartir el peso del protector de Wakanda.

Lupita Nyong'o, Chadwick Boseman y Letitia Wright en 'Black Panther' | Marvel

Sin embargo, los rumores han crecido alrededor de la figura de Damson Idris, actor al que vimos junto a Brad Pitt en F1 como compañero de equipo y que se ha pronunciado.

"No, no. No sé nada al respecto", ha dicho entre risas al ser preguntado recientemente por la revista Time acerca de esta posibilidad.

Las especulaciones llevan circulando desde hace meses después de filtrarse supuestos artes conceptuales de Idris caracterizado como Black Panther. Además, durante un evento de Vogue World: Hollywood, Angela Bassett, Danai Gurira y Teyana Taylor, aparecieron vestidas como sus personajes de la cinta y, en un momento dado, se vio a Idris caminando con la actriz.

Idris ya había hablado sobre esta posibilidad el pasado verano, admitiendo a Today que diría que sí si le pidieran interpretarlo.

Cabe recordar que en Black Panther: Wakanda Forever se presentó al hijo de T'Challa y Nakia, Toussaint/T'Challa II, abriendo la posibilidad de ver a una versión adulta de su hijo convertirse en Black Panther y éste podría acabar siendo Idris.