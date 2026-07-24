¿Cuántos hijos tiene Richard Gere? Las distintas paternidades del actor a los 76 años

Sabías que uno de los nuevos buenorros de Hollywood es hijo de Richard Gere pero... ¿Cuántos hijos tiene el actor?

El icónico actor de Pretty Woman tiene 3 hijos de dos matrimonios distintos. Por un lado está Homer de 26 años que nació de la relación de Richard con la modelo y exchica Bond, Carey Lowell.

Richard Gere con su ex Carey Lowell | Cordon Press

Homer vivió una infancia bastante anónima pero hace unos años empezó a mostrarse en público junto a su padre en algunas alfombras rojas.

Homer Gere y su padre Richard Gere en la playa | Cordon Press

Ahora ha decidido probar suerte como actor y seguir los pasos de su padre. Así, nos sorprendió siendo uno de los nuevos actores de la temporada 3 de Euphoria. Donde tuvo alguna que otra escena subidita de tono con Sydney Sweenye.

Homer Gere como Dylan Reed en la temporada 3 de Euphoria | HBO Max

Además está rodando la nueva serie de Ryan Murphy donde coincide con Kaia Geber, la hija de Cindy Crawford, quien casualmente fue la primera mujer de Richard Gere. Todo queda en familia.

Kaia Gerber y Homer Gere en The Shards, serie de Ryan Murphy | Fox

Homer se lleva 20 años con sus hermanos pequeños. Y es que con 70 años, el actor volvió a ser padre junto a la española Alejandra Silva.

En 2019 nació su hijo Alexander y en 2020, James. El matrimonio trata que los pequeños tengan una vida anónima pero en alguna ocasión, Alejandra ha compartido algunos bonitos momentos en familia por las redes sociales. Aunque siempre preservando la privacidad de los niños.

Sin duda, dos formas muy distintas de vivir la paternidad en dos etapas diferentes de la vida del actor.