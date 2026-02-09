Brad Pitt vuelve como Cliff Booth en el primer tráiler sorpresa de la secuela de Érase una vez en Hollywood

Brad Pitt retoma el papel de Cliff Booth en Las aventuras de Cliff Booth, la secuela escrita por Quentin Tarantino y dirigida por David Fincher para Netflix, que ha presentado su primer tráiler durante la Super Bowl 2026. El proyecto amplía el universo de la película original desde el punto de vista del doble de acción que le valió al actor su primer Oscar interpretativo y promete adentrarse aún más en el reverso oscuro del Hollywood de la época.

Pitt aparece en el adelanto pronunciando una de las frases más comentadas del tráiler: "No tengo muchos talentos, pero sé que no debo interferir en una buena historia". A lo largo del metraje, el personaje de Elizabeth Debicki insiste en que Cliff relate lo que ocurrió en el pasado, mientras él evita dar detalles y juega con la ambigüedad de su propio relato, dejando claro que hay partes de su historia que prefiere no contar.

Brad Pitt como Cliff Booth en Érase una vez en Hollywood | SONY Pictures

El interprete comparte protagonismo en el avance con Debicki, Yahya Abdul-Mateen II, Scott Caan y JB Tadena, en una sucesión de imágenes que incluyen disparos, persecuciones con vehículos, personajes fumando sin parar y varias escenas deliberadamente censuradas o difuminadas mediante animación. El tráiler, emitido durante el Super Bowl, no ha sido publicado de forma oficial en plataformas, aunque ya circulan grabaciones del mismo en redes sociales.

El actor fue uno de los grandes triunfadores de la primera película de Tarantino, ya que su interpretación de Cliff Booth le sirvió para llevarse el Oscar al Mejor Actor de Reparto en 2020. Sobre la experiencia de rodar esta secuela, Elizabeth Debicki le explicó recientemente a PEOPLE: "Acabo de terminar la secuela de 'Érase una vez en Hollywood' de Fincher, y fue un sueño hecho realidad". La actriz añadió: "Me encantó… La rodamos durante casi seis meses en Los Ángeles, y me encantó trabajar con David, lo adoro muchísimo. Y me encantó trabajar con Brad. En su papel tan icónico, sí, fue una gozada".

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Al Pacino en Érase una vez en Hollywood | Cordon Press

Brad Pitt volverá así a encarnar a uno de sus personajes más celebrados en un proyecto que todavía no tiene fecha de estreno concreta, aunque Netflix prevé lanzar Las aventuras de Cliff Booth a finales de este año, convirtiéndola en uno de los estrenos más esperados del panorama cinematográfico reciente.