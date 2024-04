Mark Ruffalo, Sofía Vergara y otras estrellas que perdieron a un familiar asesinado

La vida de las estrellas de Hollywood tiene, como todas, sus luces y sus sombras. Más allá del brillo que desprenden en las alfombras rojas, son personas como cualquiera con problemas y adversidades. Algunos de ellos, como los que repasamos hoy, desde Mark Rufallo a Kelsey Grammer, pasando por Sofía Vergara, han sufrido grandes tragedias como la muerte de un familiar asesinado.

Mark Ruffalo

El caso de la familia de Mark Ruffalo es especialmente traumático porque nunca se ha encontrado al responsable de la muerte de Scott, hermano del popular actor de Marvel. Este, peluquero de éxito en Beverly Hills, fue encontrado en su apartamento con un tiro en la frente en el año 2008, aunque murió dos semanas después en el hospital. Y aunque había un par de sospechosos (uno de ellos posteriormente fallecido), la policía no arrestó a nadie.

Mark Ruffalo incluso mostró su descontento públicamente, asegurando que la policía no había avanzado nada con el caso. "Nunca lo superas. Simplemente te acostumbras. Te salen callos, quizás cada vez un poco más duros, así que ten cuidado con eso. Tienes que tomar estas cosas trágicas y convertirlas en algo significativo", dijo Ruffalo en una entrevista. Por ejemplo, admitió que eligió hacer la película Los chicos están bien porque el papel le recordaba a Scott.

Dylan McDermott

La muerte de la madre de Dylan McDermott también está sin resolver, pero no solo eso: durante años, Él pensó que había sido un accidente o, al menos, había reprimido esa parte de su vida. Diane McDermott falleció por un disparo en 1967, cuando el actor de American Horror Story tenía solo cinco años. El novio de esta, un delincuente llamado John Sponza, aseguró que había sido un accidente mientras limpiaba una pistola y la policía creyó su versión, a pesar de que había antecedentes de violencia de género y ella no tenía rastro de pólvora en sus manos.

Dylan McDermott en Stalker | Antena 3

Fue en 2012 cuando se declaró la muerte como un homicidio. Ese año, McDermott explicó a la prensa: "Para poder sobrevivir y llegar a donde estoy hoy, necesitaba enterrar ese momento de mi vida en lo más profundo de mí mismo. No ha sido hasta hace poco que he llegado al punto en mi vida en el que puedo comenzar a procesar todo esto".

Sofía Vergara

Este año, la actriz colombiana Sofía Vergara, conocida sobre todo por su paso por Modern Family, estrenó la serie Griselda, en la que daba vida a la famosa narcotraficante de su país. Y lo cierto es que era un tema que le tocaba de cerca, ya que su hermano Rafael se metió en el mundo del tráfico de drogas y, por ello, terminó siendo asesinado tras un intento de secuestro que terminó en tiroteo.

Sofía Vergara en la premiere de Griselda en Madrid | Gtres

"Mi hermano era un buen tipo, pero tomó una decisión equivocada y, desafortunadamente, pagó por ello. Todos pagamos por ello. Cuando muere alguien tan especial, que es un buen padre y un buen hermano, la familia se destruye. Mi madre y mi padre nunca fueron los mismos", dijo en una entrevista.

Niecy Nash

"En 1993, mi único hermano fue asesinado en el campus de su instituto porque alguien llevó un arma a la escuela", comenzaba explicando, entre lágrimas, Niecy Nash en un vídeo de TikTok en el que lamentaba que la situación de los tiroteos masivos no haya mejorado en Estados Unidos, después de uno acontecido en Nashville el año pasado que se cobró la vida de tres niños de nueve años y otros tres adultos.

Tres décadas atrás, la actriz de Dahmer o Claws perdió a su hermano, Michael Ensley, en un tiroteo en California cuando este tenía 17 años. En su vídeo, reflexionaba: "La escuela es un sitio donde los niños deben estar seguros. Ahora están seguros en un avión. ¿Pero en la escuela? Eso es otra cosa. Y no debería ser así".

Tamera Mowry-Housley

Otra actriz que perdió a una persona cercana en un tiroteo fue Tamera Mowry-Housley, conocida por protagonizar en los noventa la sitcom Cosas de Hermanas. Tamera perdió a su sobrina Alaina, hija del hermano de su marido, a la que estaba muy unida ya que la conocía desde los cinco años y había sido dama de honor de su boda. Fue en un tiroteo en un bar frecuentado por estudiantes universitarios, en 2018, en el que hubo 12 víctimas mortales.

En su cuenta de Instagram, escribió como despedida: "Mi dulce, dulce Alaina. Mi corazón se rompe. Todavía no puedo creérmelo. No es justo que te hayan arrebatado tan pronto de nosotros... Me robaste el corazón. Echaré de menos nuestras bromas internas, nuestras serenatas al piano. Te amo, serás un ángel precioso".

Kim Richards

Aunque ahora es más conocida como una de las participantes del reality show The Real Housewives of Beverly Hills, Kim Richards empezó su carrera como actriz infantil hasta que tuvo ciertos problemas personales.

Kim Richards | Getty

Fue en alcohólicos anónimos donde conoció a su pareja John Collet, quien fue asesinado en 1991. Y lo más trágico es que cuando este fue disparado, en las inmediaciones de una tienda de alimentación, estaba hablando por teléfono con Kim, de modo que ella escuchó el ruido de la pistola y el jaleo posterior. Dos años después, un sicario llamado Marva DeCarlo Johnson fue detenido y posteriormente sentenciado a una pena de entre 30 años de prisión y cadena perpetua.

Kelsey Grammer

Y cerramos con la historia negra que rodea a Kelsey Grammer, quien ha vivido de cerca varias tragedias. La primera fue el asesinato de su padre en 1968, cuando el actor de Frasier tenía solo 13 años, siendo disparado por un hombre que asaltó su casa.

Kelsey Grammer en El Hormiguero | antena3.com

Siete años después, fue su hermana menor, Karen, la que resultó víctima de un crimen: un grupo de hombres la secuestraron en un restaurante de Colorado Springs mientras esperaba a que su novio terminase su turno de trabajo, la violaron y luego la mataron a puñaladas. Desde entonces, Grammer ha peleado legalmente para que el asesino no tenga una rebaja de condena. Por si fuera poco, el actor también perdió a dos medio hermanos en un incidente poco claro que se catalogó como un ataque de tiburón.