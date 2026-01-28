Alan Rickman sigue muy presente una década después de su fallecimiento. Su viuda, Rima Horton, ha recordado al actor en una reciente aparición en BBC Breakfast, donde ha hablado de su legado personal y profesional mientras promovía una campaña de recaudación de fondos para Pancreatic Cancer UK.

Durante la entrevista, Horton ha compartido un emotivo recuerdo del actor, conocido mundialmente porsu papel de Severus Snape en la saga Harry Potter: "Tenía muchísimo más que dar. Podría haber hecho muchísimas cosas más", afirma, subrayando que su muerte en 2016, a los 69 años, llegó demasiado pronto.

Alan Rickman y su esposa Rima Horton | Cordon Press

Horton explica que Rickman vivió alrededor de seis meses después de recibir el diagnóstico de cáncer de páncreas y que la quimioterapia logró prolongar su vida, aunque sin llegar a curar la enfermedad: "El mayor problema es que, para cuando la gente descubre que lo tiene, ya es demasiado tarde", ha señalado, insistiendo en la dificultad de detectar los síntomas a tiempo.

La viuda del actor ha destacado que el objetivo principal de la iniciativa es recaudar fondos para desarrollar métodos de diagnóstico temprano, entre ellos una posible prueba sencilla que permitiría detectar la enfermedad antes de que avance: "Los síntomas son muy difíciles de diagnosticar", explica, remarcando la importancia de la investigación para mejorar la supervivencia.

Diez años después de su muerte, el recuerdo de Alan Rickman sigue ligado no solo a sus inolvidables personajes en cine y teatro, sino también a una causa que su entorno más cercano considera clave para evitar que otras familias pasen por la misma experiencia.