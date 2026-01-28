7 actores que Hollywood quiso que se convirtiesen en sus siguientes estrellas... pero fracasó en el intento

Hollywood lleva décadas intentando fabricar estrellas. A veces lo consigue; otras, no tanto. Hay actores y actrices que lo tuvieron todo para convertirse en el próximo gran nombre de la industria (papeles protagonistas, franquicias millonarias, toda la maquinaria publicitaria remando a su favor...), pero aun así, algo falló y no lo consiguieron.

Sam Worthington: Avatar... ¿y qué más?

Sam Worthington en el estreno de 'Avatar: El Sentido del Agua' en Londres | Getty

Uno de los ejemplos más claros es Sam Worthington, quien parecía destinado a ser el siguiente gran héroe de acción cuando se le presentó como el gran protagonista de la primera película de Avatar. Y aunque sigue participando en la saga, su huella fuera de Pandora es sorprendentemente difusa: desde entonces ha participado en más de una treintena de películas, pero cuesta mucho encontrar entre ellas alguna memorable. Y no, no fue el siguiente Chris Pratt.

Jai Courtney, en todos lados menos en nuestra memoria

Bruce Willis y Jai Courtney attend A Good Day To Die Hard | Cordon Press

Un caso parecido al de Worthington es el de Jai Courtney, otra promesa para el cine de acción que nunca fue. Durante años fue el elegido para liderar o reforzar grandes franquicias: Terminator, Divergente, La jungla de cristal o Escuadrón Suicida. Sobre el papel tiene un currículum envidiable, pero lo cierto es que si nos dicen su nombre probablemente preguntaremos: "¿quién?".

Ansel Elgort perdió su estrella

Ansel Elgort | Cordon Press

Y de Divergente a Divergente y tiro porque me toca. En aquella saga también estaba Ansel Elgort, quien en aquel 2014 parecía estar destinado al éxito, pues ese mismo año estrenaba el drama románticon Bajo la misma estrella. Después su carrera fue irregular, pero hubo éxitos como Baby Driver y formó parte del West Side Story dirigido por Steven Spielberg. Sin embargo, su estatus de estrella nunca terminó de cuajar del todo, y unas acusaciones de abuso sexual —que marcaron negativamente su imagen pública— terminaron por hundir su carrera.

Alicia Vikander, ¿olvidada tras el Oscar?

Alicia Vikander en Cannes | Getty

El caso de Alicia Vikander es diferente, ya que sigue trabajando bastante. Por ejemplo, el año pasado estrenó El mago del Kremlin, lo último de Olivier Assayas, y tiene varios proyectos pendientes. Sin embargo, tenemos la sensación de que su popularidad y su nivel de fama no están a la altura de lo que se esperaba tras un inicio prometedor: ganó el Oscar por La chica danesa y fue Lara Croft en la Tomb Raider de 2018. Nadie duda que sea buena actriz o que siga en activo, pero no cristalizó como esa gran estrella a la que todos miran.

Taylor Kitsch, una joven promesa que no fue

Taylor Kitsch en 2006 | Cordon Press

A Taylor Kitsch le conocimos en la serie Friday Night Lights, donde llamó la atención como actor joven. Era una gran promesa y pronto le llegarían sus grandes oportunidades: fue Gambito en X-Men Origins: Wolverine y protagonizó Battleship, aquella película basada en el juego hundir la flota con nada menos que Rihanna, Alexander Skarsgård y Liam Neeson como compañeros. Pero lo peor fue ponerse al frente de John Carter, una de las cintas con más presupuesto de la historia de Disney, y que terminase siendo un fracaso titánico con más de 200 millones de dólares de pérdidas. Después estuvo en la segunda temporada de True Detective. ¿Se acuerdan? Otro fracaso.

Garrett Hedlund, ¿qué pasa, Tron?

Garrett Hedlund | Cordon Press

Otro que debió pensar que se iba a convertir en una gran estrella cuando le dieron el papel para un supuesto taquillazo fue Garrett Hedlund, a quien colocaron en 2010 al frente de Tron: Legacy, que retomaba el universo de la película Tron de 1982. La cinta no fue, al menos no del todo, un fracaso: con un presupuesto de 170 millones de dólares, recaudó más de 400, aunque no estuvo a la altura de las expectativas que Disney tenía con ella (lo que no ha impedido que el año pasado sacasen una nueva entrega, esa sí un verdadero flop). Pero lo que nos interesa en este artículo es cómo Hedlund parecía que iba a salir de ahí reforzado y no lo consiguió. Últimamente le hemos visto en la serie Tulsa King, acompañando a Sylvester Stallone.

Dane DeHaan, otra estrella que no brilló

Dane DeHaan | Cordon Press

Y, por último, está Dane DeHaan, quien hace alrededor de una década estaba en la cresta de la ola gracias a películas como Chronicle, The Place Beyond the Pines o Kill Your Darlings, además de interpretar al Duende Verde en The Amazing SpiderMan 2. Todo apuntaba a que sería uno de los grandes actores de su generación, pero su fama se fue desinflando a medida que crecía. Aunque ha seguido trabajando y apareció brevemente en Oppenheimer, nunca llegó a convertirse en esa gran estrella que Hollywood parecía estar preparando.