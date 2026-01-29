Bruce Willis no sabe que tiene demencia y sigue reconociendo a su familia: "Nunca se dio cuenta de que tenía esta enfermedad"

Emma Heming se ha convertido en una auténtica embajadora de la demencia frontotemporal, enfermedad que diagnosticaron a Bruce Willis en 2023 tras un primer diagnóstico en 2022 de afasia.

Desde entonces la mujer del actor de La jungla de cristal ha cambiado por completo su vida para adaptarla a las necesidades de Bruce Willis y se ha convertido en uno de los rostros visibles de los cuidadores.

Bruce Willis con su mujer Emma Heming y sus hijas Mabel y Evelyn | Instagram Emma Heming

Heming suele ser la portavoz de la familia y la encarga de hablar sobre cómo se encuentra Willis en su evolución con la enfermedad. Así, en una entrevista para el podcast The Unexpected Journey ha revelado que Bruce no se ha dado cuenta en ningún momento de que padece demencia.

"Creen que esto es normal. Existe una afección neurológica asociada con la DFT y otros tipos de demencia, llamada anosognosia, en la que el cerebro no puede identificar lo que le sucede. La gente piensa que esto podría ser negación, como cuando no quieren ir al médico porque 'están bien'. En realidad... es la anosognosia la que entra en juego... Bruce nunca se dio cuenta. Nunca ató cabos para concluir que tenía esta enfermedad. Me alegra mucho. Estoy muy feliz de que no lo sepa".

"Sigue muy presente en su cuerpo... cuando alguien me pregunta: '¿Bruce todavía sabe quién eres?'. Sí, lo sabe, porque no tiene Alzheimer, tiene DFT. Tiene una forma de conectar conmigo y con nuestros hijos que quizá no sea la misma que la que conectarías con tu ser querido, pero sigue siendo muy hermosa y significativa. Simplemente es diferente. Simplemente aprendes a adaptarte".

Desde que le diagnosticaron la enfermedad toda su familia, Tanto Demi Moore y sus 3 hijas como Emma Heming las dos hijas pequeñas del actor, han estado junto a Bruce Willis en todo momento.

Acompañándolo en este duro proceso y adptanto el día a día del intérprete para que pueda sobrellevar esta situación de la mejor manera posible.