Ya se ha estrenado 'Black Panther: Wakanda Forever', la secuela de Marvel que tuvo que cambiar su historia tras la trágica muerte de su protagonista, Chadwick Boseman, que padecía un cáncer.

Su hermana en la ficción, Letitia Wright, es una de las que ha ganado aún más protagonismo cogiendo las riendas de la franquicia, aunque mucho antes de su estreno también protagonizó noticias de todo el mundo por una polémica durante la pandemia.

Chadwick Boseman y Letitia Wright en 'Black Panther' | Marvel

La actriz se posicionó en un vídeo en sus redes sociales contra las vacunas para el COVID-19, y los rumores comenzaron a correr como la pólvora de que estaba esparciendo discursos anti-vacunas en el set de rodaje de la película y muchas cosas más.

Aunque la cosa no fue a más y la polémica parecía haber pasado, ahora un incendiario artículo de The Hollywood Reporter analizando los candidatos a los Oscar la ha metido en el mismo saco que Brad Pitt, con las acusaciones de violencia de Angelina Jolie, o Will Smith, vetado de la ceremonia por su bofetada el año pasado.

Ante esta pieza Wright ha roto su silencio denunciando el trato recibido por el medio y el periodista, justificando su posición:

"He tenido que desbloquear a The Hollywood Reporter solo para publicar esto. Scott Feinberg y toda esta publicación. Todos sois increíblemente irrespetuosos. Cómo os atrevéis. Mencionáis mi nombre junto a hombres que han sido acusados de abuso y conducta sexual inapropiada. Esto es un comportamiento despreciable. Llegados a este punto esto es una vendetta personal contra mí", reclama.

"No he hecho nada mal y solo me he negado respetuosamente a hacer entrevistas con esta publicación. Dejad el sinsentido. Me disculpé hace DOS años. He permanecido en silencio sobre el tema. Vosotros mentisteis y dijisteis que yo continuaba hablando de ello con mi equipo y reparto en el set. ESTO NO ERA VERDAD. PREGUNTAD A MI PRODUCTOR Y DIRECTOR. El film tiene éxito. Vuestras intenciones ocultas contra mí están ahora aún más claras. No seguiré en silencio. Parad vuestro comportamiento asqueroso", advierte la actriz.

Y continúa en otro story mencionando directamente a Scott Feinberg, que firma el artículo.

"Esta agenda personal con tus amigos del Hollywood Reporter es asquerosa. He permanecido en silencio mientras el mundo me decía que me suicidase hace dos años por un vídeo que publiqué y del que me disculpé. He mantenido la cabeza baja y me he centrado en mi trabajo. Y ahora he salido al otro lado", afirma.

"Y aquí estás, como un supuesto periodista en el que se supone que debemos confiar, poniendo mi nombre en este horrible artículo y para qué? Te falta sustancia, claramente no tienes nada que contar. La película es preciosa, causa impacto y está rompiendo la taquilla".

Y también menciona el legado de Boseman: "Me he dejado el culo con mis compañeros para dedicársela a mi Hermano. Cómo te atreves. ¿Tanto te ha afectado mi actuación? ¿Fue así de excelente? Aún estoy aquí, aún causando impacto, aún creando proyectos que tocan los corazones de la gente y no va a parar. Búscate una vida, en serio", termina tajante.

