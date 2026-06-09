Las lágrimas de Jennifer Lopez con su hije Oskar: en la graduación de su hijo Max

Jennifer Lopez ha vivido uno de los momentos más conmovedores y significativos de su vida familiar. La artista de 56 años ha asistido a la graduación de la escuela secundaria de sus hijos, celebrada en las instalaciones de la UCLA en Los Ángeles.

Habitualmente serena ante los focos, Lopez no ha podido evitar romper a llorar de orgullo y felicidad al ver a los jóvenes de 18 años recibir su diploma, fundiéndose con ellos en un tierno abrazo.

Este importante paso hacia la madurez llega en un momento de plena transformación para el núcleo familiar, pocos días después de que la cantante reconociera públicamente en el plató de Jimmy Kimmel Live! el enorme vértigo que le produce ver cómo sus hijos se hacen mayores y se preparan para abandonar el hogar: "No hables de eso, me voy a poner a llorar. Está pasando: se van, se van, y es una locura", agregó Jennifer Lopez entre risas nerviosas.

Durante su entrevista en el late night, la artista se sinceró por completo sobre el síndrome del nido vacío y confesó que la idea de que los mellizos se marchen a las residencias estudiantiles la tiene totalmente desbordada: "Y hace como dos meses tuve que escribir la entrada para el anuario o lo que sea que te hagan escribir. Te juro que lloré. Me tomó dos días escribirlo", confesó emocionada.

Respecto a la idea de que asistan a centros diferentes, Lopez se mostró tajante en su deseo de darles total libertad. "Quiero decir, está bien", explicó, afirmando rotundamente: "Quiero que sean felices. Que vayan a donde quieran ir, que hagan lo que quieran."

De hecho, insistió en que ella misma estará ahí para trasladar sus pertenencias: "Vamos a recoger sus cosas de las habitaciones y ellos se llevarán todo lo que quieran a su residencia estudiantil. Echarán de menos su casa. Espero que quieran volver muy pronto".

Al margen de las lágrimas de la cantante, el otro gran foco de atención de la jornada estuvo puesto en Oskar, el nuevo nombre del hije de JLo.

Emme y Jennifer Lopez en una alfombra roja | Gtres

El hije de la artista acudió a la cita luciendo su nueva imagen tras revelarse en los listados universitarios que ha dejado atrás el nombre de Emme para pasar a llamarse Oskar Muniz y adoptar el pronombre "él".

Oskar y su madre se convirtieron en el gran apoyo de Max en una cita marcada por la sonada ausencia de su padre, Marc Anthony, quien no estuvo presente en ninguna de las ceremonias de los jóvenes.