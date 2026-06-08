Knox Jolie, hijo de Brad Pitt, se quita la camiseta como su padre y sorprende con su propio "club de la lucha" en un combate real

La adrenalina parece correr por las venas de los hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt. En esta ocasión ha sido Knox, el hijo de 17 años de la expareja, quien ha acaparado todas las miradas al participar en una pelea de Muay Thai en un club del centro de Los Ángeles.

El joven, que cumplirá la mayoría de edad el próximo mes de julio junto a su hermana gemela Vivienne, se midió en un intenso combate de exhibición contra otro competidor.

Aunque el asalto fue duro y recibió algunos golpes, Knox se mantuvo firme sobre la lona y logró conectar varios impactos propios, demostrando que heredó el espíritu de lucha que su padre inmortalizó en la gran pantalla con la mítica película El club de la lucha.

Lejos de ser un novato en esta disciplina de contacto, Knox lleva tiempo entrenando de manera muy seria y ya ha competido públicamente en otros torneos. Otras citas en las que su madre, Angelina Jolie, ha sido vista entre el público animándole con un enorme entusiasmo.

Además de la gran demostración física, el joven sorprendió a todos los presentes con su imagen, luciendo un llamativo pelo teñido de rojo fuego.

Se trata de un atrevido cambio de look con el que Knox recuerda de manera inevitable al icónico estilo que llevó su madre en el año 1999.

Mientras los focos apuntan al ring, el resto de los hermanos Jolie-Pitt continúan desarrollando con éxito sus propias carreras, con Zahara recién graduada de la universidad y Shiloh haciéndose un nombre propio en el mundo de la danza.