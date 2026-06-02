Kendall Jenner y Jacob Elordi ya no se esconden: dan un paso más en su relación durante esta escapada a Japón

Kendall Jenner y Jacob Elordi han decidido dejar de esconderse con su nueva e inesperada historia de amor y han acabado posando para fotos durante un romántico viaje a Tokio.

La supermodelo de 30 años y el actor de Euphoria, de 28, han sido fotografiados disfrutando de una cena íntima en el restaurante Udon Shin, un conocido local de la capital japonesa famoso entre las celebridades.

Ha sido el propio establecimiento el encargado de desvelar el encuentro al compartir varias imágenes de la pareja posando con el personal.

En esas imágenes, ambos se muestran muy cómplices luciendo camisetas negras a juego mientras disfrutan de la comida, destacando una instantánea especialmente cariñosa en la que el protagonista de Frankenstein apoya dulcemente su cabeza sobre el hombro de la estrella de telerrealidad mientras sonríen a la cámara. "Muchas gracias por visitar nuestra tienda", escribió el restaurante en el pie de foto de la storie de Instagram para agradecer su visita.

Este romántico viaje a Japón llega tan solo unas semanas después de que los dos fueran captados disfrutando de unos días en las playas de Hawái, un destino que suspuso su primera aparición pública y que parece haber sido el punto de inflexión definitivo en su romance.

"Kendall no esperaba enamorarse tan rápido, pero Hawái lo cambió todo", revela una fuente muy cercana a la modelo a People, asegurando además que tras esa escapada la situación "se está volviendo mucho más seria de lo que ella esperaba".

De hecho, Elordi ya se ha integrado por completo en el exclusivo entorno de su chica, recientemente fueron vistos en una cita doble con Kylie Jenner y Timothée Chalamet, además de compartir una discreta salida grupal en Montecito junto a Justin y Hailey Bieber.

Aunque una persona de su entorno asegura al medio que la pareja intentaba mantener un perfil bajo porque "no pretenden convertir esto en un gran escándalo público", lo cierto es que sus allegados confirman que el actor ya cuenta con el visto bueno de todo su entorno: "Sus amigos y familiares pueden ver lo mucho que le gusta".