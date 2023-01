Kate Winslet estalla contra el abuso que sufrió tras 'Titanic' por su cuerpo: "Ni siquiera estaba p*to gorda"

El rotundo éxito de 'Titanic' catapultó las carreras de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, pero no todo fue un camino de rosas para la actriz en los 90. 25 años después Winslet se ha sincerado sobre los ataques y comentarios despectivos que recibía constantemente juzgando su cuerpo, incluso por parte de sus 'fans'.

Y es que hay una parte tóxica del fandom que se ha dedicado en estos años a culpar a Rose de que Jack no cupiese en la tabla por su peso.

Jack y Rose en una de las escenas de 'Titanic' | 20th Century Fox

"Por lo visto yo estaba demasiado gorda", ha comentado la actriz en el podcast Happy Sad Confused. "¿Por qué fueron tan malos conmigo? Fueron tan malos. Ni siquiera estaba puto gorda", deja claro.

Ahora la actriz es un buque insignia de Hollywood y acaba de estrenar 'Avatar: El sentido del agua', donde vuelve a trabajar con James Cameron y se entregó tanto que casi muere bajo el agua.

"Me hubiera gustado decirle a los periodistas, habría respondido; 'no te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven, mi cuerpo está cambiando. Estoy lidiando con todo, estoy profundamente insegura, estoy aterrada, no hagas esto más difícil de lo que ya es'", recuerda Winslet.

Kate Winslet en 'Titanic' | 20th Century Fox

"Eso es bullying, sabes, y un poco abuso también, diría yo", añade.

No es la primera vez que Winslet denuncia el trato que ha recibido en su carrera, especialmente años atrás, y contaba en The Sunday Times cómo le dijeron que tenía que conformarse con "papeles de gorda" y que siempre preguntaban a su agente cómo estaba de peso para conseguir trabajos.

Afortunadamente la cultura de Hollywood está empezando a cambiar, aunque queda mucho camino. Y voces poderosas como la de Kate Winslet, toda una leyenda de la industria, ayudan a visibilizar los problemas alrededor del bodyshaming, los TCA y los estándares imposibles y misóginos a los que se han enfrentado las actrices durante décadas.