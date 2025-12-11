Kate Winslet confiesa la ansiedad que sufrió mientras trabajaba con su hijo en su primera película juntos

Kate Winslet está lista para presentar el que probablemente sea uno de los proyecto más especiales de toda su carrera: Adiós, June. La actriz no solo protagoniza la cinta, sino que además se estrena como directora, un paso decisivo que dio impulsada por un guion escrito por su propio hijo, Joe Anders.

Winslet contó que fue él quien le presentó la historia a través del manuscrito original, un proyecto íntimo que la conmovió y que decidió llevar a la gran pantalla.

Pero el camino no fue todo color de rosa, y es que Winslet ha reconocido que durante la producción aparecieron preocupaciones importantes, especialmente relacionadas con la financiación del proyecto.

La actriz ha admitido en una entrevista con Grazia que, pese al cansancio y la presión, decidió ocultar sus inquietudes al equipo para no desmotivar a nadie: "Lo más difícil fue dejar todas mis preocupaciones en la puerta para que los actores nunca las sintieran".

"Dependía de mí marcar el tono cada día, incluso aunque estuviera agotada o preocupada por el presupuesto", explicaba la actriz de The Reader.

Sin embargo, pese a las complicaciones, Winslet no descarta volver a tomar las riendas de otros proyectos detrás de las cámaras: "Realmente me encantaría volver a dirigir", aseguraba.

Joe Anders ha heredado la pasión por el cine y el talento creativo tanto de su madre como de su padre, el director Sam Mendes. El joven cineasta hará su debut oficial con Adiós, June en la gran pantalla y llegará al público a través de Netflix el próximo 12 de diciembre, marcando el inicio de su carrera en la industria con un proyecto profundamente personal y familiar.

Según la sipnosis, la película presenta a "una familia desestructurada que debe reunirse alrededor de la cama del hospital de su madre enferma (interpretada por Helen Mirren) para enfrentar la pérdida, el amor, y reconciliarse mientras se despiden de ella durante las fiestas".