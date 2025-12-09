Pamela Anderson quiere cambiarse el nombre y llamarse Hyytiäinen: "No me dejan"

Pamela Anderson se dio a conocer a principios de los 90 en la serie Los Vigilantes de la playa convirtiéndose en una de las figuras más importantes de esa década y la de los 2000.

Tras un tiempo retirada de los escenarios la actriz ha resurgido con fuerza tras protagonizar un documental en Netflix y retomar su carrera como actriz con películas como: The Last Showgirl o The Naked Gun.

Pero, ahora, Pamela ha revelado en una entrevista a Vogue Scandinavia donde ha sorprendido con unas declaraciones donde dice que le gustaría cambiarse el apellido: "A veces no quiero ser Pamela Anderson. Quiero ser Pamela Hyytiäinen", declara. "Me gustaría cambiarme el nombre, pero no me dejan".

En la entrevista, la intérprete aclara que el motivo sería para abrazar su parte finlandesa que viene, concretamente, de su abuelo finlandés, Herman Hyytiäinen, leñador y poeta: "Era la persona más cercana a mí en mi vida".

"Mi imaginación ha volado a lo largo de los años. He estado probando a diferentes personas para ver qué tal les va. Hay que deshacerlo todo, muchas veces, y empezar una y otra vez", comenta Pamela respecto a las diferentes versiones de uno mismo que llegas a tener a lo largo de vida.