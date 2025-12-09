Kate Winslet carga contra los retoques estéticos o los medicamentos para bajar peso: "¿Saben lo que se meten?"

Cada vez son más actores y actrices los que se someten a operaciones estéticas para tener un aspecto más rejuvenecido, una práctica que causa mucha controversia dentro del mundo del entretenimiento.

Aunque pueden considerarse pocas, hay celebridades que critican los retoques y que aseguran no haberse hecho nada que tenga que ver con este tipo de tratamientos, aunque se lo recomendasen profesionales con autoridad, como es el caso de Sydney Sweeney.

Otra de ellas es Kate Winslet, quien ha hablado con el medio Times sobre la moda de las inyecciones que ha traspasado Hollywood para llegar a la vida cotidiana de la sociedad.

Kate Winslet | Gtres

"Es devastador", decía. "Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, es aterrador".

La actriz aseguraba que le gusta ver a sus compañeras "vestidas como quieren, con cualquier figura", añadía comentando que "mucha gente también toma medicamentos para bajar de peso".

"Algunos toman decisiones para ser ellos mismos, otros hacen todo lo posible para no ser ellos mismos", alegaba Kate. "¿Y saben lo que se están metiendo? El desprecio por la salud es aterrador. Me preocupa más que nunca. Es un caos total ahí fuera".

Además, la intérprete de Titanic ha cargado contralas personas "que ahorran para el bótox o la porquería que se ponen en los labios".

"Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen", decía Winslet. "Así es el paso de la vida, en tus manos".

"Algunas de las mujeres más hermosas que conozco tienen más de 70 años, y lo que me molesta es que las mujeres jóvenes no tengan ni idea de lo que significa ser bella", continuaba.

Kate Winslet en 'Titanic' | 20th Century Fox

En su argumento no ha faltado la culpa hacia "las redes sociales y su efecto sobre la salud mental". "Es desgarrador", se reiteraba. "Ya nadie mira al mundo".

Hace un año la actriz declaró en el pódcast How to Fall que se había sometido a una terapia de reemplazo de testosterona para aumentar el lívido, sin embargo este no es un tratamiento que haya alterado su apariencia física.