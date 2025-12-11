Hilary Swank se disculpa tras increpar a una madre de dos niños con enfermedad terminal mientras realizaban su viaje Make-A-Wish

Hilary Swank, ganadora de dos premios Óscar por Boys Don’t Cry y Million Dollar Baby, siempre ha llevado su vida privada con mucha discreción. La actriz ha sabido mantener un perfil bajo durante décadas, evitando el foco mediático siempre que ha sido posible, reforzando esa privacidad especialmente desde que se convirtió en madre en 2023 a sus 48 años.

Swank y su esposo, Philip Schneider, son padres de los gemelos Aya y Ohm, cuyas caras nunca han sido mostradas en redes sociales ni compartidas públicamente.

Hilary Swank embarazada | Cordon Press

Recientemente la actriz se ha visto envuelta en una polémica debido a un malentendido precisamente por la preocupación de mantener en anonimato la identidad de sus hijos.

La actriz paseaba por el aeropuerto de Los Ángeles cuando pensó que una mujer que llamaba a su marido por teléfono le estaba echando una foto junto a sus hijos.

La señora en cuestión, Bafus, publicó en X lo que realmente sucedió: "En el aeropuerto, el lunes, @HilarySwank me gritó: '¿Tienes lo que necesitabas? Disfruta de esa foto', mientras yo intentaba encontrar a mi hijo TERMINAL en su @MakeAWish viaje", explicaba la madre.

"Señora, no la estaba fotografiando, tengo dos hijos terminales de los que preocuparme, ¡pero gracias por molestar a una madre triste ese día!", terminaba diciendo sobre lo que pasó durante su viaje con la fundación que cumple deseos especiales de niños con enfermedades graves.

Además, Bafus ha dado más detalles del desencuentro en unas declaraciones que recogía el Daily Mail: "En la recogida de equipaje, caminaba junto a Hilary Swank y me quedé mirándola dos veces porque es Hilary Swank y soy fan de sus películas y cosas así".

"Me distraje y estaba tratando de encontrar a mis hijosy a mi esposo", continuaba. "Solo parecía como si intentara llamar a mi esposo. No le estaba tomando una foto".

"Simplemente me dolió porque estaba comenzando el viaje de mis hijos, algo que ella no sabía, pero fue una de esas situaciones en las que fue uno de mis primeros encuentros con una celebridad, así que pensé que era un poco cómico", comentaba la mujer sobre la actitud de la actriz.

"No sabemos por lo que están pasando los demás y yo era solo una madre estresada tratando de navegar por LAX (el aeropuerto)", decía.

Sin embargo, Hilary no tardó en contactar con Bafus en cuanto supo que se había tratado de un malentendido para pedirle disculpas: "No esperaba que Hilary Swank me hablara directamente. Fue como un '¡Guau! ¡Me quedé atónita!'".

Los hijos de Bafus sufren distrofia muscular de Duchenne, una enfermedad genética poco frecuente que provoca un deterioro progresivo de los músculos y una debilidad severa. Es unacondición terminal que suele limitar la movilidad alrededor de los 12 años y reduce de forma significativa la esperanza de vida.