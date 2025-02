El abogado de Justin Baldoni no acepta la última petición de Blake Lively antes del primer día en el juzgado

Blake Lively y Justin Baldoni siguen enzarzados en sus respectivas demandas mientras la polémica no deja de salpicar a personas cercanas de su entorno.

Recientemente, se ha especulado con el posible fin de la amistad entre la actriz y Taylor Swift por este asunto. Pero también hemos visto a los familiares del actor cerrando filas alrededor de él.

No obstante, en lo que respecta a su batalla legal, pronto, el próximo 3 de febrero, dará comienzo la primera audiencia judicial en la que se discutirá la solicitud de Lively y Ryan Reynolds de secreto de sumario para frenar al abogado de Baldoni y representante de Wayfarer Studios, Bryan Freedman, al que acusan de comportamiento inapropiado.

Justin Baldoni | Getty

No ha sido la única petición que han hecho los representantes legales de Reynolds y Lively, pues People confirmó que la actriz de It Ends With Us pidió que Freedman no le tomara declaración ante el tribunal.

Tras ello, otro de los principales abogados de Baldoni, Kevin Fritz, afirmó este hecho añadiendo que "los abogados de las partes Lively se negaron a dar más detalles sobre los motivos de su objeción".

"El abogado de la Sra. Lively ha dejado en claro que no quiere que el Sr. Freedman sea el abogado que le tome declaración", ha expuesto en una carta presentada al juez Lewis J. Liman. "No tenemos conocimiento de ninguna situación que justifique que la parte declarante tenga la opción de elegir qué abogado le tomará declaración. Las partes en un litigio simplemente no tienen derecho a dictar cuál de los abogados de sus oponentes puede o no tomar su declaración o realizar cualquier otro aspecto del caso de la parte contraria", explicó.

Blake Lively | Gtres

Además de a su coprotagonista, Lively demandó a Wayfarer Studios, al productor principal de It Ends with Us, a la publicista de Baldoni, Jennifer Abel o la experta en situaciones de crisis, Melissa Nathan, entre otros, alegando acoso sexual y una campaña de desprestigio contra ella.

Baldoni, por su parte, negó estas acusaciones y presentó una contrademanda hacia la actriz, a Reynolds y a su publicista Leslie Sloane, por difamación y extorsión.

Ambos casos están programados para juicio el 9 de marzo de 2026.