Justin Baldoni lanza un dardo conciliador tras la ausencia de Blake Lively en la negociación

Justin Baldoni y Blake Lively se reencontraron esta semana en los tribunales de Nueva York en un intento de acercar posturas dentro del proceso legal que los enfrenta por It Ends With Us, una jornada que se prolongó durante más de seis horas y que terminó sin acuerdo entre las partes, con la actriz abandonando el juzgado antes, tras una maratoniana sesión de negociaciones que no logró desbloquear el conflicto.

Un día después de ese primer cara a cara fallido, Baldoni ha vuelto a comparecer ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Manhattan para una nueva audiencia relacionada con el caso paralelo contra su expublicista, Stephanie Jones, una cita a la que Lively no estaba convocada y en la que no se produjo ningún nuevo encuentro entre ambos. A su llegada al juzgado, el actor y director se ha mostrado relajado ante los medios.

Antes de entrar en el edificio judicial, Baldoni ha dejado un breve comentario a los periodistas que esperaban a las puertas: "Espero que estéis bien abrigados".

El intérprete ha acudido acompañado de su esposa, Emily, así como del productor de It Ends With Us, Jamey Heath, y la esposa de este, Natasha, en una jornada marcada por la atención mediática en torno al cruce de demandas que envuelve al equipo de la película.

Justin Baldoni a su llegada a los juzgados de Nueva york a una comparecencia con Blake Lively | Reuters

Más tarde, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, también se ha mostrado optimista ante el desarrollo de la vista judicial: "Voy a estar agradecido y tendré un día maravilloso", y añade: "Espero que todo salga bien hoy", según ha recogido el Daily Mail.

Por ahora, el conflicto legal entre Baldoni y Lively sigue sin desbloquearse, con nuevas comparecencias en los tribunales y sin señales claras de un acuerdo cercano entre ambas partes.