IT ENDS WITH US (ROMPER EL CÍRCULO)

Justin Baldoni lloraba en el camerino de Blake Lively porque "parecía vieja y poco atractiva": "Criticaba su cuerpo y peso"

Tras la denuncia de Blake Lively a Justin Baldoni por acoso sexual en la película It Ends With Us (Romper el círculo) se han conocido detalles de la demanda donde la actriz expone que el director la criticaba por su cuerpo, peso y le decía que parecía poco atractiva.