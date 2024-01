Julia Roberts habla de su firme decisión de no hacer desnudos y cómo ser famosa ahora es un "desastre y agotador"

Julia Roberts se convirtió en la Novia de América en la década de los 90 tras protagonizar algunas de las películas más importantes de esa época como: Pretty Woman, La boda de mi mejor amigo, Notting Hill o Novia a la fuga, entre muchas otras.

Recientemente reflexionaba sobre sus papeles más importantes y confesó el trágico destino que tuvo el personaje de Richard Gere en Pretty Woman, según su percepción, tras el final de la cinta.

Ahora, Julia Roberts ha ofrecido una extensa entrevista a British Vogue donde ahonda en varios aspectos de su trayectoria como actriz y asegura que para ella ha sido importante desarrollar una "carrera con clasificación G", lo que viene a ser para todos los públicos, entre otros.

Y es que, Roberts tomó la férrea decisión de no desnudarse delante de la cámara y no ha elegido papeles que tengan ese requisito: "No critico las decisiones de los demás, pero para mí no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente es una elección que supongo que tomo por mí misma. Pero, en efecto, elijo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo", explica cuando le preguntan si escoge sus personajes sintiendo cierta responsabilidad hacia otras mujeres.

Para después asegurar que ella es una auténtica feminista: "No hace mucho, hice todo mi árbol genealógico con el brillante Dr. Henry Gates. Si has visto su programa, Finding Your Roots, es brillante y estoy obsesionada con él. Una de las cosas que hace al final es decirte con quién han descubierto que eres primo de ADN. Ni siquiera diré: ¿Puedes adivinar de quién soy primo por ADN? porque no se sabe qué persona horrible elegirías solo para avergonzarme en esta entrevista, pero soy prima por ADN de Gloria Steinem, explica hablando sobre la periodista, escritora e icono del feminismo de los 60 y 70 en Estados Unidos. Para luego regodearse en "sólo quiero que todos sepan eso".

Además, Julia Roberts compara lo que suponía crear una carrera en su época a hacerlo en la actualidad: "Es completamente diferente a mi época. Quiero decir, ahí es cuando realmente me siento como un dinosaurio, cuando miras la estructura del negocio. Es completamente diferente".

"No sé si es mejor, porque no es mi experiencia, pero parece muy diferente. Y en cierto modo, parece muy desordenado. Hay tantos elementos para ser famoso ahora que parece agotador", explica.

Para terminar recordando cómo antes llegabas a alcanzar la fama en este negocio: "Conoces gente, haces pruebas, intentas conseguir trabajos, consigues un trabajo, intentas hacer un buen trabajo y, a partir de ahí, es posible que conozcas a algunas personas nuevas que podrían sugerirte a otras personas y luego podrías conseguir otro trabajo, y es posible que te paguen un poco más por ese trabajo, y podría ser un trabajo un poco mejor. En cierto modo tenía ese tipo de sentido estructural, y ahora parece más caótico. Hay más elementos, hay más ruido, hay más salidas, hay más cosas", termina diciendo.